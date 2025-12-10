Goa Nightclub Fire Police Action: कौन हैं अजय गुप्ता? गोवा आग मामले में दिल्ली से हुए गिरफ्तार

गोवा पुलिस ने मंगलवार को अजय गुप्ता को हिरासत में लिया, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वह लूथरा भाइयों के साझेदार हैं. ये वही लूथरा भाई हैं जिनके नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हुई थी.

पुलिस ने पहले ही अजय गुप्ता और एक अन्य व्यक्ति, सुरिंदर कुमार खोसला के लिए लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों पर तब से ही नजर रखी जा रही थी जब नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा, इस त्रासदी के बाद थाईलैंड भाग गए थे.

Advertisment

Also Read: ICICI Pru AMC IPO : आईपीओ के साथ क्या है अच्छा और क्या हैं रिस्क, निवेश के पहले जरूर समझ लें वैल्युएशन

अजय गुप्ता एक दिल्ली के व्यवसायी हैं और GS Hospitality Arpora LLP के चार सह-मालिकों में से एक हैं. यह कंपनी गोवा के उत्तरी इलाके अर्पोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब चलाती है. यह नाइटक्लब दिल्ली के लोकप्रिय रोमियो लेन ब्रांड का हिस्सा है और बार, रेस्टोरेंट और पार्टी स्थल के रूप में कार्य करता है.

अजय गुप्ता पर सार्वजनिक रूप से ध्यान उस समय गया जब 6 दिसंबर को नाइटक्लब में एक भयंकर आग लग गई. इस आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें अधिकांश कर्मचारी थे. इस घटना में 50 से अधिक लोग घायल भी हुए थे. आग रात लगभग 11:45 बजे एक व्यस्त वीकेंड इवेंट के दौरान लगी. जांचकर्ताओं का मानना है कि यह आग इनडोर आतिशबाजी के गलत तरीके से इस्तेमाल होने के कारण लगी, और उस क्षेत्र में उचित फायर सेफ्टी सिस्टम, पर्याप्त आपातकालीन निकास नहीं था या यह वैध अनुमति के बिना चलाया जा रहा था.

Also Read: Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, चेक स्टेप बाइ स्टेप प्रॉसेस

अजय गुप्ता आज अदालत में पेश हो सकते हैं

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, ongoing जांच के तहत अजय गुप्ता को आज अदालत में पेश किए जाने की संभावना है.

इसी बीच, उप-महानिरीक्षक वर्षा शर्मा ने अंजुना पुलिस स्टेशन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि खोसला ब्रिटिश नागरिक हैं. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि अजय गुप्ता और खोसला दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किए गए हैं.

Also Read: इतना बड़ा हो जाऊँ कि मेरे माता-पिता मुझे स्वर्ग से देख सकें: शाहरुख खान माता-पिता को याद कर हुए भावुक

अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?

अब तक पुलिस ने नाइटक्लब से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. ये लोग हैं - चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और भरत कोहली.

लूथरा भाई आग लगने के सिर्फ पांच घंटे बाद देश छोड़कर भाग गए. अर्पोरा में उनके नाइटक्लब में आग लगने की पहली सूचना पुलिस को रविवार को 12:04 बजे मिली थी. सुबह 5:30 बजे तक दोनों भाई नई दिल्ली से थाईलैंड के फुकेत के लिए इंडिगो फ्लाइट में सवार हो चुके थे.

गोवा पुलिस के अनुसार, उन्होंने 7 दिसंबर को इंडिगो फ्लाइट 6E 1073 से उड़ान भरी, जो सुबह 11 बजे के बाद फुकेत पहुंची.

जब पुलिस सोमवार को दिल्ली में लूथरा भाइयों के घर पहुंची, तो उन्होंने पुष्टि की कि मालिक पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे. रविवार शाम को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के माध्यम से दोनों भाइयों के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया था.

Also Read: भूमि स्वामित्व के अनुसार मिलेगी उर्वरक सब्सिडी, सरकार का नया प्रस्ताव

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.