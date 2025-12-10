भूमि स्वामित्व के अनुसार मिलेगी उर्वरक सब्सिडी, सरकार का नया प्रस्ताव

रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा (J P Nadda) ने मंगलवार को संसद में कहा कि सरकार एक पायलट लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत किसानों द्वारा मांग किए जाने वाले सब्सिडी वाले उर्वरकों (Fertilisers) को उनके भूमि स्वामित्व से जोड़ा जाएगा. यह पहल बढ़ती सब्सिडी बिल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है, जो हाल के वर्षों में सरकार की बड़ी वित्तीय चिंताओं में से एक बन गई है.

इसका उद्देश्य लाभार्थी समूह को तर्कसंगत बनाना और अत्यधिक सब्सिडी वाले सॉइल नुट्रिएंट्स को ग़ैरकानूनी बाजार में परिवर्तित होने से रोकना है.

नड्डा ने कहा कि सरकार एक पायलट परियोजना शुरू कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान द्वारा मांगे गए सब्सिडी वाले उर्वरक की मात्रा उनके भूमि क्षेत्र के अनुरूप हो. उन्होंने समझाया कि वर्तमान में कुछ किसान उस मात्रा से अधिक उर्वरक मांग रहे हैं जिसका वे वास्तव में उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए, किसी किसान के पास 10 बोरे उर्वरक इस्तेमाल करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन वह 50 बोरे ले रहा है. यह पायलट इस असंतुलन को दूर करने और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए है.

नड्डा की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है. पोषक तत्वों का असंतुलित उपयोग न केवल मिट्टी के डिग्रडेशन का कारण बन रहा है, बल्कि इससे सरकार की सब्सिडी खर्च भी बढ़ रहा है.

सरकार किसानों को सालाना लगभग 60 मिलियन टन (एमटी) अत्यधिक सब्सिडी वाले उर्वरक प्रदान करती है, जिसमें से लगभग 18% की आपूर्ति आयात के माध्यम से होती है. 2024-25 में सरकार का यूरिया सब्सिडी खर्च 1.91 लाख करोड़ रुपये रहा.

सरकार ने उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने की सलाह दी

वर्तमान में, केंद्र की योजनाओं- पी एम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमेलिओरेशन ऑफ़ मदर -अर्थ– पी एम-प्रणाम के तहत सरकार ने राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने और एकीकृत पोषक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और टिकाऊ उत्पादकता के लिए पौधों को आवश्यक पोषक तत्त्वों की संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

अगस्त में, उर्वरक मंत्रालय ने संसद में बताया था कि चौदह राज्यों ने 2023-24 में अपनी संयुक्त उर्वरक खपत में पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में 1.51 मिलियन टन की कमी दर्ज की है.

यह कमी पीएम-प्रणाम योजना के तहत हासिल की गई है, जिसका उद्देश्य सब्सिडी में कटौती करना और रासायनिक पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है.

FY26 में उर्वरक आयात के 41 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है.

भारत के उर्वरक आयात में 2025-26 में 41 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होकर 22.3 मिलियन टन (MT) तक पहुंचने का अनुमान है. उर्वरक उद्योग संघ (FAI) ने मंगलवार को बताया कि मजबूत मानसून वर्षा के बाद घरेलू मांग में तेज वृद्धि के चलते आयात बढ़ने की संभावना है.

संघ ने कहा, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उर्वरक उपभोक्ता देश भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2025-26 के दौरान 14.45 MT उर्वरक आयात किया, जो एक साल पहले के 8.56 MT की तुलना में लगभग 69 प्रतिशत अधिक है.

एफएआई के चेयरमैन एस. शंकरसुब्रमणियन ने एक ब्रीफिंग में कहा, “अच्छी बारिश के कारण घरेलू मांग में अचानक तेज़ उछाल आया है, जिसकी वजह से उर्वरकों के आयात में वृद्धि हुई है.”

उन्होंने कहा कि वर्तमान में उर्वरक का स्टॉक 10.2 मिलियन टन है, जो एक साल पहले के 9.97 मिलियन टन से अधिक है. इसमें 5 मिलियन टन यूरिया, 1.7 मिलियन टन डीएपी और 3.5 मिलियन टन एनपीके उर्वरक शामिल हैं.

शंकरसुब्रमणियन, जो कोरोमंडल इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक भी हैं, ने कहा कि भारत ने पिछले दो महीनों में मिट्टी पोषक तत्वों के आयात के लिए बड़ी मात्रा में अनुबंध किए हैं और आपूर्ति को लेकर कोई बाधा नहीं है.

