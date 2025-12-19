Gujarat Draft Voter List 2025 : गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 73 लाख नाम बाहर, मतदाता की संख्या घटकर 4.34 करोड़ हुई

Gujarat Draft Electoral Roll Out : गुजरात में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के तहत एन्यूमरेशन के बाद बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए है. चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 73 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए. पहले राज्य में 5 करोड़ 08 लाख 43 हजार 436 मतदाता दर्ज थे, जो संशोधन के बाद घटकर 4 करोड़ 34 लाख 70 हजार 109 रह गए. यानी SIR अभियान के दौरान कुल 73 लाख 73 हजार 327 नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए.
इस बड़े अभियान को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी की थी. राज्यभर में 50,963 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया, एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे और वोटर मैपिंग व पुराने रिकॉर्ड से मिलान का काम किया. इसके अलावा जिला और तहसील स्तर पर भी चुनावी अमले की तैनाती की गई.
नाम हटने के पीछे कई अलग-अलग वजहें सामने आई हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 18 लाख 7 हजार 278 नाम मृत मतदाताओं के पाए जाने पर हटाए गए, 9 लाख 69 हजार 662 नाम ऐसे लोगों के थे जो वास्तव में मौजूद ही नहीं पाए गए, 40 लाख 25 हजार 553 नाम स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के थे, 3 लाख 81 हजार 470 नाम दो जगह वोटर रजिस्ट्रेशन यानी डुप्लीकेट पाए जाने पर हटाए गए, जबकि 1 लाख 89 हजार 364 नाम अन्य कारणों से वोटर लिस्ट से बाहर किए गए.
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया अभी अंतिम नहीं है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब मतदाताओं को 18 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया है. जिनका नाम गलती से हट गया है या जिनके विवरण में सुधार की जरूरत है, वे इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं. सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 फरवरी 2026 तक कर दिया जाएगा.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है, ताकि मतदाता घर बैठे अपने नाम और विवरण की जांच कर सकें.