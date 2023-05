Harry Potter TV Series: हैरी पॉटर पर टीवी सीरीज बनाने की तैयारी, वॉर्नर ब्रदर्स और जेके राउलिंग में आगे बढ़ी बातचीत

Warner Bros. Nears Deal for Harry Potter Online TV Series: हैरी पॉटर किताब और फिल्म प्रशंसको के लिए अच्छी खबर है. दुनिया भर में युवाओं के बीच सबसे अधिक पसंद की जाने वाली बुक्स में से एक हैरी पॉटर पर आधारित ऑनलाइन टीवी सीरीज बनाने की तैयारी हो रही. वॉर्नर ब्रदर्स. डिस्कवरी इनकॉर्पोरेशन (Warner Bros. Discovery Inc.) इस ऑनलाइन टीवी सीरीज को लाने की डील के काफी करीब है. मामले की जानकारी रखने वाले करीबी लोगों के हवाले से यह जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि इस अपकमिंग ऑनलाइन टीवी सीरीज का हर एक सीज़न जेके राउलिंग (JK Rowling) की 7 किताबो पर आधारित होगा. जब तक डील का एलान नहीं हो जाता है तब तक टीवी सीरीज डील के बारे में जानकारी देने वालों को पहचान न बताने के लिए कहा गया है. वॉर्नर ब्रदर्स और जेके राउलिंग में आगे बढ़ी बातचीत कंपनी उम्मीद कर रही है कि ऑनलाइन टीवी सीरीज एक नई स्ट्रीमिंग रणनीति के तहत पेश की जा सकती है. HBO की पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रदर्स द्वारा अगले हफ्ते इसका एलान किया जाना है. कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड जैसलव (David Zaslav CEO, Warner Bros.) और HBO चीफ केसी ब्लॉयस (HBO chief Casey Bloys ) ने हैरी पॉटर बुक के लेखक जेके राउलिंग को उनकी इस पुस्तक पर आधारित नई सीरीज बनाने के लिए मनाने का काम किया, लेकिन अभी तक यह डील फाइनल नहीं हुई है. ऑनलाइन टीवी सीरीज बनाने में शामिल होंगे हैरी पॉटर बुक के लेखक जेके राउलिंग की किताबों को दुनिया में विस्तार देने के लिए ऑनलाइन टीवी सीरीज के राइटर को अनुमति होगी. राउलिंग की किताबें 500 से अधिक पेजो की है. वार्नर ब्रदर्स ने पहले ही राउलिंग के सभी 7 किताबो को हिट फिल्मों में बदल चुके हैं. अंतिम पुस्तक पर आधारित बनी फिल्म का समापन 2 भाग में हुआ. बॉक्स ऑफिस मोजो (Box Office Mojo) के मुताबिक राउलिंग की किताब हैरी पॉटर पर आधारित 8 फिल्मों ने दुनिया भर में 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की टिकटें बेची. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने दावा किया कि लेखक जेके राउलिंग ऑनलाइन टीवी सीरीज बनाने में शामिल होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी ओरीजिनल कंटेट के प्रति वफादार रहे, लेकिन दिन-प्रतिदिन टीवी शो नहीं चलाएंगे या इसके प्राइमरी क्रिएटर के रूप में काम नहीं करेंगे.