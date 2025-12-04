Tight Security in Delhi for Putin: असाधारण सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुतिन की भारत यात्रा, ऊर्जा और व्यापार संबंधों पर रहेगा जोर

यह गाड़ी सिर्फ शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मोबाइल कमांड सेंटर की तरह काम करती है. इसमें निगरानी करने वाले उपकरण, एन्क्रिप्टेड रेडियो और सिक्योरिटी फीड्स की लाइव मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएँ लगी होती हैं. इस तरह Aurus Senat यह सुनिश्चित करती है कि पुतिन जहाँ भी जाएँ, वे सुरक्षित भी रहें और हालात पर पूरा कंट्रोल भी बनाए रखें.

भारत–रूस सुरक्षा टीमों का बेहतरीन तालमेल

पुतिन के दौरे के दौरान भारतीय और रूसी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल अंतरराष्ट्रीय सहयोग की एक अनोखी मिसाल होगा.

जैसे ही पुतिन का विमान भारत में लैंड करेगा, पूरी मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा तुरंत एक्टिव हो जाएगी. सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा दिल्ली पुलिस संभालेगी, जो आगे बढ़ते-बढ़ते एनएसजी को जिम्मेदारी सौंप देगी. वहीं सबसे अंदरूनी सुरक्षा रूसी एजेंटों के हाथ में होगी जो पुतिन के बिल्कुल करीब रहकर उनका सुरक्षा घेरा बनाए रखेंगे.

जब पुतिन कुछ खास पलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे, तो भारत की एलिट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) रूसी सुरक्षा टीम के साथ मिलकर एक और भी मजबूत और कसा हुआ सुरक्षा घेरा बना लेगी. इससे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान सुरक्षा बिल्कुल चूक-रहित रहेगी.

पुतिन के दौरे से पहले 50 से ज्यादा रूसी सुरक्षा विशेषज्ञ दिल्ली पहुँच चुके हैं. ये टीम भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर पुतिन के पूरे रूट, इमारतों और उनके ठहरने की जगहों की एक-एक कर बारीकी से जांच कर रही है, ताकि कहीं भी सुरक्षा में जरा-सी भी कमी न रह जाए.

पुतिन के कार्यक्रम में शामिल सभी होटलों और स्थानों की बार-बार गहन सुरक्षा जांच की गई है. यहाँ तक कि उन जगहों को भी पहले से सुरक्षित किया गया है जहाँ पुतिन अचानक रुक सकते हैं या जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है.

रूसी अधिकारी अपनी बेहद सख्त और बारीक सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं. विदेश दौरों के दौरान पुतिन के जैविक कचरे को भी सील कर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी तरह की जासूसी न हो सके.

पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया की निगाहें रूस की गतिविधियों पर पहले से अधिक टिकी हुई हैं. साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था, हालांकि भारत पर इसे लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है.

हालांकि यह कानूनी मामला पुतिन के दौरे में एक और जटिल परत जोड़ता है, दुनिया इसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है.

जहाँ दुनिया की निगाहें सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियों पर टिकी हैं, वहीं असली महत्व उस कूटनीतिक चर्चा का है जो शिखर सम्मेलन के दौरान होगी.

