Asthma: आपके लंच में भी शामिल है बर्गर और चिप्स, हो सकती है सांस की गंभीर बीमारी, स्टडी में खुलासा

How Burgers and Chips For Lunch can Worsen Your Asthma that Afternoon: कुछ फूड और डायटरी पैटर्न (foods or dietary patterns) अस्थमा के बेहतर कंट्रोल से जुड़े होते हैं. और कई ऐसे भी खाने-पीने की चीजें होती हैं जो अस्थमा की समस्या को और बढ़ा सकती हैं. दरअसल हम जो खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर घंटों बाद नजर आता है. फूड इस बात पर भी असर डाल सकता है कि आपके फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं और कितनी बार आपको अस्थमा के दौरे से जूझना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो ऐसे में आपको कौन से फूड को अपने खाने में वरीयता देना चाहिए और किस फूड को कम मात्रा में खाना चाहिए.

अस्थमा और इनफ्लेमेशन

करीब दस आस्ट्रेलियाई लोगों में से एक (27 लाख लोग) को अस्थमा है. यह इसे ऑस्ट्रेलिया में चौथी सबसे आम दीर्घकालिक (लगातार बनी रहने वाली) बीमारी बनाता है. अस्थमा एक इनफ्लेमेशन संबंधी बीमारी है. जब कोई व्यक्ति कुछ ट्रिगर्स (जैसे श्वसन वायरस, धूल या व्यायाम) के संपर्क में आता है, तो फेफड़ों तक जाने वाले वायुमार्ग में इनफ्लेमेशन होता है और यह संकीर्ण हो जाते हैं. इससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिसे आमतौर पर अस्थमा अटैक (या तीव्रता) के रूप में जाना जाता है. शोधकर्ता इस बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं कि किसी का आहार उनके अस्थमा के लक्षणों को कैसे प्रभावित कर सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें कितनी बार दौरा पड़ता है.

फल और सब्जी बेहतर

भूमध्यसागरीय आहार – फलों, सब्जियों और तैलीय मछली से भरपूर आहार – बच्चों में घरघराहट कम करने से जुड़ा है, भले ही उनमें अस्थमा का निदान किया गया हो या नहीं. कुछ, लेकिन सभी नहीं, अध्ययनों में पाया गया कि यह बच्चों के बॉडी-मास इंडेक्स (बीएमआई) या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के असर के बिना था. अस्थमा से पीड़ित वयस्कों के लिए फलों और सब्जियों से भरपूर आहार खाना भी महत्वपूर्ण है. दो अध्ययनों में पाया गया कि जिन वयस्कों को कम फल और सब्जियों वाला आहार खाने का निर्देश दिया गया था (सब्जियों की दो या कम सर्विंग, और प्रतिदिन एक फल की सर्विंग) उनके फेफड़ों की कार्यक्षमता खराब थी और फलों और सब्जियों से भरपूर आहार खाने वालों की तुलना में उनमें अस्थमा का दौरा पड़ने की संभावना दोगुनी थी.

भूमध्यसागरीय आहार, या फलों और सब्जियों से भरपूर आहार, क्यों मदद कर सकता है? शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अधिक एंटीऑक्सीडेंट और घुलनशील फाइबर खा रहे हैं, जिनमें एंटी-इनफ्लेमेशन एक्शन होती है: एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं. ये इनफ्लेमेशन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले हानिकारक अणु होते हैं, जो अंततः अधिक इनफ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं. घुलनशील फाइबर को आंत के बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है ताकि एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटायरेट जैसे शॉर्ट-चेन फैटी एसिड का उत्पादन किया जा सके, जो इनफ्लेमेशन को कम करते हैं.

भूमध्यसागरीय आहार में ओमेगा-3 फैटी एसिड (तैलीय मछली, जैसे सैल्मन, मैकेरल और टूना से) भी उच्च मात्रा में होता है. हालाँकि एक समीक्षा में पाँच अध्ययनों को देखा गया जिसमें अस्थमा से पीड़ित वयस्कों में ओमेगा -3 सेवन (आहार के माध्यम से या पूरक के साथ) की जाँच की गई. किसी भी अध्ययन में अस्थमा के लिए ओमेगा-3 से जुड़ा कोई लाभ नहीं दिखाया गया. बेशक, ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने में कोई नुकसान नहीं है – जैसे तैलीय मछली, अलसी के बीज, चिया बीज और अखरोट. इसके कई अन्य लाभ हैं, जैसे हृदय रोग का खतरा कम करना.

सेचुरेटेड फैट, चीनी और रेड मीट बढ़ाते हैं अस्थमा की समस्या

सेचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा ज्यादा प्रोसेज्ड फूड जैसे बिस्कुट, सॉसेज, पेस्ट्री और चॉकलेट और फास्ट फूड में पाए जाते हैं. संतृप्त वसा, साथ ही चीनी और लाल मांस से भरपूर आहार किसी के अस्थमा के लक्षणों को बिगाड़ सकता है. उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि इन खाद्य पदार्थों में उच्च आहार से वयस्कों में अस्थमा के दौरे की संख्या में वृद्धि हुई है. संतृप्त वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ कम से कम चार घंटे में असर कर सकते हैं. एक अध्ययन में देखा गया कि क्या हुआ जब अस्थमा से पीड़ित वयस्कों ने समान कैलोरी वाले लेकिन कम संतृप्त वसा वाले भोजन की तुलना में अधिक संतृप्त वसा (दो हैश ब्राउन, एक सॉसेज और अंडा मफिन और एक सॉसेज मफिन से युक्त) वाला भोजन खाया. जिन लोगों ने अधिक संतृप्त वसा वाला भोजन किया, उनके फेफड़ों की कार्यक्षमता चार घंटे के भीतर कम हो गई. चार घंटे के अंदर उनका पफर भी कम असरदार रहा.

ये बिगड़ते लक्षण संभवतः इनफ्लेमेशन में वृद्धि के कारण थे. चार घंटे के आसपास, शोधकर्ताओं ने न्यूट्रोफिल नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि देखी, जो इनफ्लेमेशन में भूमिका निभाते हैं. यदि आपको अस्थमा है तो कभी-कभी बर्गर या कुछ चिप्स खाना भी ठीक है. लेकिन यह जानते हुए कि इनमें से बहुत अधिक खाद्य पदार्थ खाने से आपका अस्थमा प्रभावित हो सकता है, आपको ऐसे विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है जो आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं. डेयरी के बारे में क्या?

हालाँकि, एक प्रकार का भोजन जिसे आपको टालना नहीं है, वह है डेयरी उत्पाद. हालाँकि अस्थमा से पीड़ित कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि डेयरी उत्पाद खाने से उनका अस्थमा बिगड़ जाता है, लेकिन सबूत इसे गलत बताते हैं. वास्तव में, अस्थमा से पीड़ित वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दूध पीने का संबंध फेफड़ों की बेहतर कार्यप्रणाली से है.