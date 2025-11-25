Ethiopia Volcanic Eruptions: इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठी राख भारत तक कैसे पहुँची? इसका मार्ग और प्रभाव जानें

Ethiopia Volcanic Eruptions Effect: इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में सोमवार को हुए तेज़ विस्फोट के बाद विशाल राख और सल्फर डाइऑक्साइड का बादल लगभग 15 किलोमीटर ऊँचाई तक पहुंच गया. यह राख लाल सागर के ऊपर से बहते हुए यमन और ओमान की दिशा में आगे बढ़ी, जिसके बाद भारत में उड़ानों के लिए अलर्ट जारी किया गया. सोमवार रात करीब 11 बजे तक राख का गुबार दिल्ली पहुँच गया था और अनुमान है कि मंगलवार को यह पंजाब और हरियाणा तक फैलेगा. इस स्थिति को देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया ने कई उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी की. फिलहाल मौसम एजेंसियां इस पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि इथियोपिया से उठा यह विशाल धुआँ भारत तक कैसे पहुंचा.

इथियोपिया से उठी राख भारत तक कैसे पहुँची?

इथियोपिया में ज्वालामुखी का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राख का गुबार करीब 10–15 किलोमीटर ऊँचाई तक पहुंच गया, यानी उस स्तर तक जहाँ निचला वायुमंडल स्ट्रैटोस्फियर से मिलता है. इतनी ऊँचाई पर गरम हवा और गैसों ने राख के गुबार को तेज़ी से ऊपर उठने में मदद की. यह परत सामान्य बादलों और मौसम प्रणालियों के ऊपर होती है, इसलिए हवा की दिशा में बदलाव या मौसम की हलचल से प्रभावित हुए बिना राख लंबी दूरी तक आगे बढ़ती रही.

वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में तेज़ पूर्व-पश्चिम दिशा वाली हवाओं ने राख के बादल को लाल सागर पार कर यमन और ओमान की ओर धकेला. सैटेलाइट तस्वीरों में यह गुबार कई सौ किलोमीटर तक फैला दिखाई दिया. इतनी ऊँचाई पर हवाएँ स्थिर और समान दिशा में चल रही थीं, इसलिए राख का गुबार ज़्यादातर बिना टूटे एक साथ आगे बढ़ता रहा.

वहाँ से राख का गुबार पूर्व-उत्तरपूर्व दिशा में आगे बढ़ता रहा और अंततः पश्चिमी गुजरात और राजस्थान के रास्ते भारत में प्रवेश कर गया. इस दौरान यह जोधपुर और जैसलमेर जैसे इलाकों के ऊपर से गुज़रा. दोपहर तक बादल का किनारा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक भी पहुँच गया. यह मार्ग उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के प्रवाह से मेल खाता है, जो सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसक जाती है और दक्षिण एशिया की ओर वायुमंडलीय प्रवाह को दिशा देती है.

रात करीब 10 बजे (IST) तक राख का मुख्य बादल दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक पहुँच गया, जिससे कुछ समय के लिए आसमान धुंधला दिखाई दिया. ऊँचाई पर हवाएँ तेज़ और स्थिर होने के कारण राख का गुबार इन क्षेत्रों से तेज़ी से गुज़र गया और न तो धीमा पड़ा और न ही किसी जगह पर ठहरा.

रातभर यात्रा, संरचना और गति

IndiaMetSky Weather के अनुसार 24 नवंबर को राख का बादल लगभग 15,000 से 25,000 फीट की ऊँचाई पर 100–120 किमी/घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था. इस गुबार में ज्वालामुखीय राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच व चट्टानों के सूक्ष्म कण शामिल थे. मौसम सेवा के मुताबिक राख का गुबार 45,000 फीट तक उठने की संभावना थी और बाद में यह अपेक्षा के अनुसार उसी ऊँचाई तक पहुँच गया.

हालाँकि ज्वालामुखी का विस्फोट रुक गया, लेकिन हवा में मौजूद राख उत्तर दिशा में आगे बढ़ती रही. यह हेली गुब्बी ज्वालामुखी क्षेत्र से लेकर गुजरात तक फैल गई.

मौसम सेवा ने बताया कि यह बादल पश्चिमी भारत में प्रवेश करेगा और फिर उत्तर भारत के कई राज्यों में फैलेगा. पूर्वानुमान में कहा गया था कि यह गुबार पश्चिमी गुजरात तक पहुँचेगा और फिर राजस्थान, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की ओर बढ़ेगा, जहाँ यह रात करीब 10 बजे तक पहुँचने की उम्मीद थी.

राख के गुबार का आगे का अनुमानित रास्ता क्या है?

ओमान–अरब सागर क्षेत्र से उठी राख का गुबार अब भारत के उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में फैल चुका है. IndiaMetSky Weather के अनुसार यह धीरे-धीरे हिमालय की तराई की ओर बढ़ रहा है और 25 नवंबर की सुबह तक उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है. इसके साथ ही यह नेपाल के तराई क्षेत्र को भी छू सकता है.

अभी और अधिक विमानन चेतावनियों (aviation warnings) की संभावना है और प्रभावित क्षेत्रों में आसमान असामान्य रूप से धुंधला या धूल भरी आंधी जैसा दिखाई दे सकता है. अनुमान है कि अगले एक से दो दिनों में राख का गुबार पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हुए धीरे-धीरे कम होता जाएगा. इसमें बिहार के कुछ हिस्से भी शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद यह बंगाल की खाड़ी की दिशा में आगे बढ़ेगा.

वर्तमान और संभावित प्रभाव

राख का गुबार उत्तर-पूर्व दिशा में 100–130 किमी/घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. इसका मुख्य भाग फिलहाल दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के ऊपर है जबकि इसका विस्तार पीछे की ओर राजस्थान से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ है.

ग्राउंड लेवेल पर प्रभाव सीमित हैं क्योंकि राख का गुबार ऊँचाई पर है, लेकिन विमानन क्षेत्र में व्यवधान जारी हैं. राख के बादल के कारण उड़ानों में देरी, रद्दीकरण और मार्ग परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि यह दृश्यता और विमान इंजनों पर असर डाल सकता है. DGCA ने एयरलाइनों को प्रभावित ऊँचाई और क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है. रिपोर्टों के अनुसार, हवाई अड्डे रनवे पर राख की जाँच कर रहे हैं. एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनें स्थिति पर नजर रख रही हैं. फिलहाल कोई बड़ी समस्या रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन सभी एहतियात बरती जा रही हैं. इसके अतिरिक्त, मुंबई हवाई अड्डे ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों के लिए सूचना जारी की है, जिनकी उड़ान पश्चिम एशिया से गुजरती है.

आसमान और दृश्यता में बदलाव: प्रभावित क्षेत्रों में आसमान धुंधला और डार्क दिखाई दे सकता है, जैसे धूल भरी आंधी में होता है. रिपोर्टों के अनुसार, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तेज और जीवंत रंग दिखाई दे सकते हैं. अभी तक व्यापक रूप से डार्क आसमान देखने को नहीं मिला है, लेकिन यह रात के समय हो सकता है.

वायु गुणवत्ता: IndiaMetSky Weather के नवीनतम अपडेट के अनुसार, सतही वायु गुणवत्ता ज्यादातर अपरिवर्तित है क्योंकि राख का गुबार जमीन से बहुत ऊँचाई पर है. रिपोर्ट कहती है कि अधिकांश स्थानों पर राख का गुबार ग्राउंड लेवेल की हवा को प्रभावित करने के लिए बहुत ऊँचा है.

राख जमाव या अवशेष: जमीन पर हल्की राख या धूल गिरने की संभावना कम है, लेकिन राजस्थान के कुछ अलग-अलग स्थानों में छोटे ज्वालामुखीय कण दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा, हिमालय की तलहटी और नेपाल के तराई क्षेत्र के आसपास सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) में हल्की वृद्धि संभव है. ऊँचाई वाले इलाकों जैसे हिमालय में भी SO₂ का हल्का बढ़ाव हो सकता है.

संक्षिप्त अवधि में मौसम या जलवायु पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने की संभावना है और वर्तमान में फसलों या बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है.

