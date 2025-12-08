scorecardresearch
Goa Nightclub Fire Survivor: “मैं बस रो रही थी”: गोवा नाइटक्लब डांसर ने बताया क्या कुछ घटा उस पल

Goa Nightclub Fire : कज़ाखस्तानी बैली डांसर क्रिस्टिना गोवा के बर्च नाइटक्लब में अपने प्रदर्शन के बीच थीं, जब संगीत अचानक बंद हो गया और अलार्म बज उठा. कुछ ही क्षणों में क्लब आग की लपटों में घिर गया.

Aditi Shivi
Goa Nightclub Fire Survivor Kristina

क्रिस्टिना ने गोवा नाइटक्लब आग के भयावह अनुभव को याद किया, जबकि दूसरी तस्वीर में घटना के दौरान धुएँ और अफरातफरी का दृश्य दिखाई दे रहा है.

Goa Nightclub Fire:कज़ाखस्तान की एक बैली डांसर क्रिस्टिना गोवा के बर्च नाइटक्लब में परफॉर्म कर रहीं थी तभी उनके चारों ओर सब कुछ अचानक बदल गया. एक पल वह प्रदर्शन कर रही थी और अगले ही पल फायर अलार्म बज उठे. उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ. इससे पहले कि वह समझ पाती, लोग चिल्लाने लगे और एग्जिट डोर की तरफ दौड़ पड़े.

नाइटक्लब की घातक आग में बाल-बाल बची क्रिस्टिना

इंडिया टुडे से बातचीत में क्रिस्टिना ने बताया कि वह अपना सामान लेने के लिए ग्रीन रूम की ओर भागी थीं. लेकिन एक क्रू मेंबर ने उन्हें रोक दिया. यही कुछ सेकंड की चेतावनी उनके लिए जान बचाने वाला साबित हुई.

घंटों बाद घर लौटकर क्रिस्टिना ने अपनी बेटी को कसकर गोद में लिया. उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में भावुक होकर कहा, “जब मैंने अपनी बेटी को गले लगाया तो मैं ज़िंदा होने के लिए आभारी थी. मेरी टीम सुरक्षित है. संगीतकार सुरक्षित हैं.”

भयावह क्षण और अंदर की अफरातफरी का जिक्र करते हुए क्रिस्टिना ने बताया, “मेरे प्रदर्शन के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. मैं बुरी तरह घबरा गई थी. संगीत अचानक बंद हो गया और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है. मैंने बाहर निकलने का रास्ता तलाशना  शुरू किया.” आग लगने से ठीक पहले उनका बैली डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि यह घटना गोवा की कुख्यात नाइटलाइफ़ को कैसे हिला गई. उन्होंने आगे कहा, “मैं बस रो रही थी और मेरा सिर घूम रहा था.”

क्रिस्टिना ने कहा कि वह नाइटक्लब के स्टाफ की आभारी हैं, जिन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की. उन्होंने बताया, “लोग एग्जिट की ओर भागने लगे. होटल स्टाफ और मेहमान एक-दूसरे की मदद कर रहे थे. मेरा पहला प्रयास था कि मैं अपने चेंजिंग रूम जाऊँ लेकिन मेरे क्रू मेंबर ने कहा, ‘वहाँ मत जाओ.’ आग पहले ही उस स्थान तक पहुँच चुकी थी. इसी वजह से मैं बच पाई.”

जहाँ क्रिस्टिना और उनकी टीम सुरक्षित रही, वहीं 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर युवा कर्मचारी और प्रवासी मजदूर थे. परिवार अब मोर्चरी के बाहर खड़े होकर अपने प्रियजनों की तस्वीरें थामे इंतजार कर रहे हैं, जो कभी लौट कर नहीं आएंगे. गोवा पुलिस ने पुष्टि की कि मृतकों में चार पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल थे.

आग के बाद की स्थिति

अग्निकांड के कारणों की अभी जांच चल रही है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि अधिकांश मौतें अंडरग्राउंड किचन में हुईं, जहाँ लोग आग से बचने के लिए चले गए थे.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नाइटक्लब का फर्नीचर और इंटीरियर्स ज्यादातर लकड़ी के थे और अत्यधिक ज्वलनशील थे. कोई विस्फोट नहीं हुआ लेकिन आग तेजी से फैल गई और कई लोग अंदर ही फंसे रह गए.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, “कोई विस्फोट नहीं हुआ. क्लब का फर्नीचर ज्यादातर लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री का था जिसने बहुत जल्दी आग पकड़ ली. अधिकांश लोग दो एग्जिट रूट से बाहर निकलने में सफल रहे. जो लोग बाहर नहीं निकल पाए वे आग से बचने के लिए बेसमेंट किचन की ओर गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई.”

चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, बार मैनेजर राजवीर सिंगानिया और जनरल मैनेजर विवेक सिंह शामिल हैं. आग सुरक्षा उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकास की अनुपस्थिति और बिना लाइसेंस के संचालन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है. मालिकों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और टीमें उन्हें दिल्ली में ट्रैक कर रही हैं.

इस घटना के बाद अब क्लब के ट्रेड लाइसेंस और परमिशन मंजूर करने वाले अधिकारियों को निलंबन और जांच का सामना करना पड़ेगा. अधिकारियों की लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की और इस त्रासदी को “बेहद दुखद” बताया.


