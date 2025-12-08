Cold Wave Alert: IMD ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीतलहर की चेतावनी जारी की, क्या बरसेंगे बादल?

Cold Wave Warning: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है. विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि 8 और 9 दिसंबर को तापमान में तेज गिरावट होने की उम्मीद है. सोशल मीडिया पर अलर्ट साझा करते हुए, IMD ने नागरिकों को ठंड बढ़ने के साथ “गरम रहें और सुरक्षित रहें” की सलाह दी है, क्योंकि मध्य और पूर्वी भारत में शीतल परिस्थितियाँ और अधिक तीव्र होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि 8 और 9 दिसंबर, इन दोनों दिन ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर विदर्भ के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना है. IMD ने 8 और 9 दिसंबर को ओडिशा में और 8 दिसंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है. पूर्वानुमान के अनुसार, 8 से 10 दिसंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में कोहरा छाया रहने की संभावना है, जबकि 8 से 12 दिसंबर तक असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी कोहरे का असर दिख सकता है.

बढ़ती शीतलहर से उत्तर भारत ठिठुरा, कश्मीर में पारा शून्य से नीचे

रविवार को उत्तर भारत में ठंड और बढ़ गई और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. पहलगाम क्षेत्र जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर है, ने सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया, जो -4.3 डिग्री सेल्सियस रहा. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि क़ाज़ीगुंड में तापमान -1 डिग्री तक गिर गया. कोकरनाग में 1.1 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में -0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

IMD ने कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की

साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ऊपरी हवा की तेज़ गति और पश्चिमी विक्षोभ जैसी मौसम प्रणालियों के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है.

बारिश होने की संभावना वाले क्षेत्र और तिथियाँ इस प्रकार हैं:

जम्मू-कश्मीर – 8 दिसंबर

उत्तराखंड – 8 दिसंबर

हिमाचल प्रदेश – 8 दिसंबर

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह – 8 से 10 दिसंबर (तेज़ हवाओं और गरज-चमक के साथ)

दिल्ली मौसम पूर्वानुमान

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. सुबह के समय हल्की धुंध रहने की भी संभावना है.

IMD ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है. बिलासपुर स्थित भाखड़ा डैम के आसपास के क्षेत्रों और मंडी की बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में सोमवार सुबह के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहने की प्रबल संभावना है. पश्चिमी भारत में भी अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री की क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है.

