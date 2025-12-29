गहरी धुंध में खो गई दिल्ली: दमघोंटू हवा के बीच रेंग रहे वाहन, जनवरी तक राहत नहीं!

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार तड़के और रविवार देर रात घने कोहरे की चादर छाने के कारण विजिबिलिटी (विजिबिलिटी) काफी कम हो गई. राजधानी के विभिन्न हिस्सों से कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वाहन इस घने और प्रदूषित स्मॉग के बीच धीमी गति से रेंगते हुए देखे जा सकते हैं. सीपीसीबी के 'समीर' ऐप के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) उछलकर 390 तक पहुंच गया, जिससे हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब आ गई है.

#WATCH | Delhi | Visibility in the national capital is affected as a layer of dense fog engulfs the city.



(Visuals from Dwarka Sector 6 to Dabri Road) pic.twitter.com/yWHI52nvTN — ANI (@ANI) December 29, 2025

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों के दौरान रात और सुबह के शुरुआती घंटों में 'घने से बहुत घना' कोहरा छाए रहने की संभावना है.

प्रभावित होने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जहां 31 दिसंबर तक घने कोहरे की आशंका जताई गई है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.

आईएमडी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (31 दिसंबर तक) और पूर्वी उत्तर प्रदेश (1 जनवरी तक) में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है.”

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में कोहरे का अनुमान

मौसम विभाग ने आगे बताया कि 29 दिसंबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भी घना कोहरा छाया रह सकता है. इसी तरह की स्थिति उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय में भी रहने के आसार हैं. इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और ओडिशा में 1 जनवरी तक घना कोहरा रहने की संभावना है.

लोगों को सलाह दी गई है कि वे वाहन धीमी गति से चलाएं, फॉग लाइट (fog lights) का उपयोग करें और विशेष रूप से सुबह के समय यात्रा करते समय सतर्क रहें.

उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं

तापमान के मोर्चे पर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि बाद में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

दिल्ली में ठंडी और बादलों भरी सुबह

नई दिल्ली में सोमवार की सुबह काफी ठंडी रही और आसमान में बादल छाए रहे. सुबह 5 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 92 प्रतिशत तक पहुंची उच्च आर्द्रता (humidity) ने ठंड का एहसास और बढ़ा दिया. रिपोर्ट के अनुसार, 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने वाली हल्की हवाएं दर्ज की गईं. 'एक्यूवेदर' (AccuWeather) के मुताबिक, शहर में बादलों की मोटी परत छाई रही, जिससे विजिबिलिटी घटकर लगभग 5 किलोमीटर रह गई.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.