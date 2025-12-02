Cyclone Ditwah: पाक राहत उड़ान को भारत ने तुरंत दी एयरस्पेस अनुमति, पाकिस्तान के ‘बेबुनियाद’ दावों का किया खंडन

Cyclone Ditwah: भारत ने श्रीलंका के लिए चक्रवात राहत सामग्री ले जा रही पाकिस्तान की सहायता उड़ान को अपने वायुक्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति तुरंत प्रदान की. यह कदम उस समय आया जब कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों में गलत दावा किया गया था कि भारत ने वायुक्षेत्र उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इन दावों को “बेबुनियाद और भ्रामक” बताते हुए खंडित किया है. भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी तरह की रोक से संबंधित रिपोर्टें पूरी तरह गलत हैं और उड़ान को वायुक्षेत्र उपयोग की स्वीकृति दे दी गई थी.

अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे भारत से उसके वायुक्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति मांगी थी और उसी दिन मंजूरी देने का अनुरोध किया था. चूंकि यह उड़ान श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता लेकर जा रही थी, इसलिए भारत ने इस अनुरोध को बेहद तेज़ी से प्रक्रिया में लिया और उसी दिन शाम 5:30 बजे तक स्वीकृति प्रदान कर दी.

उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान लगातार भारतीय एयरलाइंस को अपने वायुक्षेत्र के उपयोग से रोकता आ रहा है, इसके बावजूद भारत ने यह अनुमति प्रदान की.

श्रीलंका में चक्रवात ‘दित्वाह’ का कहर

चक्रवात दित्वाह के बाद श्रीलंका भीषण बाढ़ की चपेट में है. देशभर में अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 370 लोग अभी भी लापता हैं. सबसे ज़्यादा तबाही कैंडी इलाके में हुई है, जहाँ 88 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं. प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश और प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में आ रही कठिनाइयों के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं.

अन्य गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में बदुल्ला शामिल है, जहाँ 71 लोगों की मौत हुई है. नुवारा एलिया में 68 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि मटाले जिले में 23 लोगों की जान गई है. इसके अलावा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और भारी स्तर पर संपत्ति का नुकसान भी रिपोर्ट किया गया है.

श्रीलंका को भारत का बड़ा राहत समर्थन



श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह से पैदा हुए संकट के बीच भारत ने बड़ा राहत अभियान शुरू किया है. भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत अब तक 53 टन राहत सामग्री श्रीलंका (Sri Lanka) भेजी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने कोलंबो में 9.5 टन आपातकालीन खाद्य सामग्री पहुंचाई है. इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमानों के माध्यम से 31.5 टन चिकित्सा सामग्री, टेंट, कंबल, फ़ूड पैकेट और अन्य ज़रूरी उपकरण भेजे गए हैं. सामग्री के साथ-साथ, भारत ने चिकित्सा दल और एनडीआरएफ की बचाव टीमें भी श्रीलंका में तैनात की हैं ताकि ज़मीनी स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में मदद मिल सके. एएनआई ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.

श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह के बाद जारी संकट के बीच भारत ने राहत सहायता को और व्यापक किया है. भारतीय नौसेना का जहाज़ ‘सुकन्या’ ट्रिंकोमाली बंदरगाह पर 12 टन अतिरिक्त राहत सामग्री लेकर पहुंचा है. इसके साथ ही भारत द्वारा भेजी गई कुल सहायता 53 टन तक पहुंच गई है.

इसी बीच, भारतीय वायुसेना (IAF) ने श्रीलंका में फंसे 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर तिरुवनंतपुरम पहुंचाया. पीटीआई के अनुसार, इस बचाव अभियान में वही विमान इस्तेमाल किए गए जो पहले राहत सामग्री और एनडीआरएफ टीमों को श्रीलंका भेजने में तैनात थे — इनमें IL-76 और C-130J जैसे विमान शामिल हैं.

