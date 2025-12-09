इंडिगो संकट: पीएम मोदी ने इंडिगो संकट पर तोड़ी चुप्पी, कहा नियम जनता को परेशान करने के लिए नहीं

Indigo Crisis: केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इंडिगो फ्लाइट रद्द होने और देरी की वजह से उत्पन्न हुई समस्याओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री ने यह जोर दिया कि इन समस्याओं के कारण यात्रियों को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि नियम और विनियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जनता के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा किए बिना किया जाना चाहिए.

Also Read: Budget 2026 Expectations : मिडिल क्लास को अगले बजट में और मिलेगी राहत? न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में क्या होगा बदलाव

Advertisment

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने एनडीए बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि पीएम ने कहा: “सुनिश्चित करें कि लोग सरकार के कारण किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करें. नियम और विनियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें सिस्टम को सुधारने के लिए बनाया जाना चाहिए, न कि जनता को परेशान करने के लिए.”

रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों से स्पष्ट किया कि किसी भी कानून से लोगों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, कानून लोगों की सुविधा के लिए होते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी वजह से लोगो को परेशानी उठानी पड़े.

चुनाव सुधारों पर चर्चा से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस बहस का इस्तेमाल उन दावों को सही तरीके से जवाब देने के लिए करेगी, जिन्हें उन्होंने विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रामक दावे बताया. उन्होंने कहा कि लोकसभा में यह चर्चा सरकार को लोगों के बीच फैले कंफ्यूजन को दूर करने और चुनाव में जनता के भरोसे और भागीदारी से जुड़े सवालों का जवाब देने का मौका देगी.

Also Read: नए आयकर अधिनियम के तहत ITR फॉर्म 2027–28 से पहले जारी होंगे

इंडिगो की समस्याओं के बीच प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण टिप्पणी

प्रधानमंत्री की टिप्पणियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इंडिगो पिछले एक सप्ताह से गंभीर परिचालन समस्याओं का सामना कर रही है. पिछले मंगलवार से एयरलाइन ने सैकड़ों फ्लाइटें रद्द की है या देरी से चलाई हैं, जिससे हजारों यात्री फंस गए और इस बात की कड़ी आलोचना हुई कि एयरलाइन और नियामक इस स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ इसिद्रे पोरक्वेरास को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें व्यापक उड़ान व्यवधानों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है.

सोमवार को एयरलाइन ने केंद्र को एक जवाब भेजा, एयरलाइन सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि यह पत्र “बेहद गोपनीय” है.

बढ़ते दबाव के बीच, सरकार ने आज संकट पर चर्चा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विभिन्न एयरलाइनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है.

Also Read: पोस्ट ऑफिस MIS : सिर्फ एक बार निवेश करें और हर महीने पाएं फिक्स मुनाफा, क्या हैं नियम

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.