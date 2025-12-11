IndiGo ₹10,000 Travel Voucher Update: प्रभावित यात्रियों के लिए 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर

IndiGo Free Travel Voucher News: IndiGo ने उन यात्रियों के लिए 10,000 रुपये के वाउचर की घोषणा की है, जिन्हें 3, 4 और 5 दिसंबर को एयरलाइन की परिचालन विफलता के कारण गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा. एयरलाइन ने X पर जारी बयान में कहा कि यह वाउचर एक बार के लिए मिलेगा और इसे जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर किसी भी समय रिडीम किया जा सकता है.

यह कदम ऐसे समय में आया है जब IndiGo गुरुवार को भी कई उड़ानों को रद्द कर रही है, कुछ दिन पहले ही क्रू और अन्य समस्याओं के कारण एयरलाइन को बड़ा संकट झेलना पड़ा था.

IndiGo ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता “ग्राहकों की देखभाल” है. एयरलाइन ने बताया कि सभी रिफंड प्रक्रिया में हैं, जिनमें से अधिकांश पहले ही यात्रियों के खातों में जमा हो चुके हैं और शेष रिफंड जल्द ही किए जाएंगे.

एयरलाइन ने यह भी कहा कि अगर बुकिंग किसी ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई थी, तो उस रिफंड के लिए भी आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

एयरलाइन ने कहा, “चूंकि हमारे सिस्टम में आपके पूर्ण विवरण नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें [customer.experience@goindigo.in](mailto:customer.experience@goindigo.in) पर लिखें ताकि हम आपकी सहायता तुरंत जारी रख सकें.”

किसको मिलेगा वाउचर

3, 4 और 5 दिसंबर को IndiGo से यात्रा कर रहे कुछ ग्राहक कई घंटों तक कुछ हवाईअड्डों पर फंसे रहे और भीड़भाड़ के कारण उन्हें गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा. ऐसे ग्राहकों को ट्रेवल वाउचर दिया जाएगा.

एयरलाइन ने बताया, “हम ऐसे गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपये का ट्रेवल वाउचर प्रदान करेंगे. इन वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों में किसी भी IndiGo की भविष्य की यात्रा के लिए किया जा सकता है.”

IndiGo ने कहा कि यह वाउचर उन ग्राहकों को दिए जाने वाले मुआवजे के अलावा होगा, जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गई थीं.

एयरलाइन ने बताया, “यह मुआवजा मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत दी जाने वाली प्रतिबद्धता के अतिरिक्त है, जिसके अनुसार IndiGo उन ग्राहकों को 5,000 से 10,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी, जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द हुई हैं. IndiGo में, हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको हमारी सेवाओं से सुरक्षित, सहज और भरोसेमंद अनुभव मिले. हमें फिर से आपकी सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद.”

