ISRO ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 किया लॉन्च, आसमान से रखेगा देश के बार्डर पर नजर

इसरो ने GSLV-F12 राकेट की मदद से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया. यह सैटेलाइट देश की सीमक्षेत्र की निगरानी करेगा.

आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा सतिश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 सोमवार को लॉन्च किया. (PTI Photo)