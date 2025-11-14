मतगणना के बीच ‘टाइगर अभी ज़िंदा है’ लिखा पोस्टर नीतीश कुमार के घर के बाहर किसने लगाया?

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की मतगणना जारी है, इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिस पर लिखा था- ‘टाइगर अभी ज़िंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख-इसाई, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद.’

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों से एक दिन पहले, गुरुवार को जनता दल (यूनाइटेड) ने अपनी पार्टी कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाए थे, जिनमें नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ बड़े अक्षरों में लिखा था- ‘टाइगर अभी ज़िंदा है.’

जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों के अलावा, पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी वही संदेश साझा किया, जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर थी और कैप्शन लिखा था, ‘सिर्फ एक दिन का इंतज़ार, फिर से नीतीश सरकार.’

वोटों की गिनती और सुरक्षा इंतजाम

इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों की गिनती व्यापक और बहु-स्तरीय सुरक्षा इंतजामों के बीच हो रही है.

गिनती सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की प्रक्रिया के साथ शुरू हुई, इसके बाद सुबह 8.30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) से वोटों की गिनती शुरू हुई.

राज्य के 38 जिलों में 46 गिनती केंद्रों पर बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरा लागू किया गया है. स्ट्रांगरूम और काउंटिंग हॉल के चारों ओर की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) संभाल रहा है. बाहरी परिधि सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार पुलिस और जिला पुलिस बलों के पास है.

राज्य के बाहर से 106 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की कंपनियों को भी तैनात किया गया है. स्ट्रॉंगरूम, जहां EVM और VVPAT सील किए गए थे, वहां मतदान समाप्त होने के बाद से लगातार 24/7 CCTV निगरानी रखी जा रही है.

उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को आंतरिक परिधि के बाहर सुरक्षा की निगरानी करने की अनुमति दी गई थी.

गिनती की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त 243 रिटर्निंग अधिकारियों और 243 काउंटिंग पर्यवेक्षकों द्वारा की जा रही है. प्रक्रिया को देखने के लिए उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 18,000 से अधिक काउंटिंग एजेंट भी मौजूद हैं. काउंटिंग सेंटर्स में केवल वैलिड पास रखने वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति है और काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग सख्त वर्जित है.

चुनाव आयोग ने मीडिया और जनता से सलाह दी है कि वे सटीक अपडेट के लिए केवल आधिकारिक काउंटिंग पोर्टल पर ही भरोसा करें. लाइव, वास्तविक समय के परिणाम और रुझान आधिकारिक ECI वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

