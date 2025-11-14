Jubilee Hills Bypoll Result 2025: आज होगी मतगणना- कांग्रेस, BRS और बीजेपी की है टक्कर

Jubilee Hills Bypoll Result 2025 | Jubilee Hills By Election Results 2025 Live Updates: जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आज (14 नवंबर) घोषित किया जाएगा. इसे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रवादी सेना (BRS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए ताकत का एक महत्वपूर्ण परीक्षण माना जा रहा है. यह उपचुनाव 11 नवंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें 48.49% मतदान दर्ज किया गया और 1.94 लाख से अधिक मत डाले गए. मतगणना वर्तमान में हैदराबाद (Hyderabad) के यूसुफगुड़ा में कोटला विजयभास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में चल रही है. मतगणना की शुरुआत 101 डाक मतों (पोस्टल बैलेट) से होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के माध्यम से मतों की गिनती की जाएगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी और GHMC आयुक्त आर.वी. कन्नन ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और चुनाव आयोग से विशेष अनुमति के बाद 42 मतगणना तालिकाएं स्थापित की गई हैं.

जुबली हिल्स में उपचुनाव क्यों किये गए?

जुबली हिल्स में उपचुनाव इसलिए हुए क्योंकि जून में वहां के विधायक मगंती गोपीनाथ का निधन हो गया था और उनकी सीट खाली हो गई थी. मतगणना 10 राउंड में पूरी की जाएगी.

जुबली हिल्स उपचुनाव में उम्मीदवार

आईएएनएस ने बताया, इस उपचुनाव में 58 उम्मीदवार मैदान में हैं, हालांकि असली मुकाबला कांग्रेस, BRS और बीजेपी के बीच माना जा रहा है. कांग्रेस ने नवीन यादव को मैदान में उतारा है, जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का समर्थन प्राप्त है. वहीं बीजेपी की ओर से लंकाला दीपक रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं. BRS ने मगंती सुनीता को उम्मीदवार बनाया है जो दिवंगत गोपीनाथ की पत्नी हैं. पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रही है.

मतगणना केंद्र में सुरक्षा

मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. संयुक्त पुलिस आयुक्त तफ़सीर इकबाल ने कहा कि विशेष पुलिस टीमों की तैनाती की गई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए धारा 144, जिसके तहत 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, लागू की गई है.

2023 विधानसभा चुनाव में, BRS नेता मगंती गोपीनाथ ने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अज़हरुद्दीन को 16,337 वोटों के अंतर से हरा कर जुबली हिल्स में हैट्रिक जीत हासिल की थी.

गोपीनाथ ने 80,549 वोट प्राप्त किए थे जबकि अज़हरुद्दीन को 64,212 वोट मिले थे. बीजेपी के दीपक रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे थे जिनके हिस्से 25,866 वोट आए थे और AIMIM के फ़राज़ुद्दीन चौथे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 7,848 वोट हासिल हुए थे.

