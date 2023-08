Kamal Nath on Hindu Rashtra : कमलनाथ ने कहा-जब देश की 82% आबादी हिंदू, तो भारत को अलग से हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत क्या है?

Madhya Pradesh Election : भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मांग पर कमलनाथ की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया. दिग्विजय सिंह ने शेयर किया ‘हिंदू राष्ट्र’ के एजेंडे पर हमला करने वाला बयान.

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ. (Photo : ANI, 5 अगस्त 2023)