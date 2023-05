केरल की पहली Vande Bharat को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, देश की पहली Water Metro का भी उद्घाटन

Kerala’s first Vande Bharat Express flagged off by PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल को पहली वंदे भारत की सौगात दी है. पीएम ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन यानी मंगलवार को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

Kerala's first Vande Bharat Express flagged off by PM Modi: वंदे भारत एक्सप्रेस राज्य की राजधानी को केरल के उत्तरी कासरगोड जिले से जोड़ेगी.