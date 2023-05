KKBKKJ BO Collection Day 2: सिनेमाघरों में फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ के लिए दूसरे दिन उमड़ी भारी भीड़, कुल कलेक्शन 40 करोड़ पार

सलमान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने रिलीज के दूसरे दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई की. ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने कमाए 15.81 करोड़ रुपये.

ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'फिल्म किसी का भाई किसी की जान' ने दो दिनों में कुल मिलाकर का 41 करोड़ रुपये कमाए.

Salman Khan’s Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Box Office Collection Day 2: बालीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) ने रिलीज के दूसरे दिन ओपनिंग डे के मुकाबले अच्छी कमाई की. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक सलमान की इस फिल्म ने दूसरे दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई की जबकि रिलीज के पहले दिन 15.81 करोड़ रुपये ही कमाई कर सकी थी. ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘फिल्म किसी का भाई किसी की जान’ ने दो दिनों में कुल मिलाकर का 41 करोड़ रुपये कमाए. ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में फिल्म दबंग से बेहतर शनिवार को फैमिली एंटरटेनर की कुल 27.05 फीसदी हिंदी ऑक्यूपेंसी थी. साफ जाहिर है कि ईद के चलते भाई जान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ को देखने के लिए सिनेमाघरों में दूसरे दिन काफी दर्शकों की भीड़ उमड़ी. ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की बाकी फिल्मों में ‘किसी का भाई किसी की जान’ ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में दूसरी कम कमाई करने वाली फिल्म बताई गई. इससे पहले साल 2010 में आई फिल्म दबंग (Dabangg) का ओपनिंग डे कलेक्शन सबसे कम 14.10 करोड़ रुपये थी. ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में ईद पर रिलीज हुई सलमान की फिल्म भारत (Bharat) का अब तक परफार्मेंस सबसे बेहतर रहा. साल 2019 में आई इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 42.30 करोड़ रुपये की कमाई की. बावजूद इसके फिल्म दबंग को हिट करारा दिया गया. वहीं फिल्म भारत अपेक्षित कलेक्शन जुटाने में विफल रही. ऐसे में फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ के लिए कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी. इस फिल्म के बारे में कुछ कहने से पहले सोमवार की अहम टेस्टिंग का इंतजार करना सहीं होगा. दरअसल इससे पहले फिल्म की किस्मत के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है. अमृतपाल सिंह मोगा जिले से गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की लोगों से शांति बनाने और फेक न्यूज से बचने की अपील फिल्म वीरम की रीमेक है सलमान के लेटेस्ट मूवी रीमेक फिल्मों को दर्शकों द्वारा खारिज कर दिए जाने के दौर में फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया है. इस फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बाताया गया है. इससे परले सिने पर्दे पर आई कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म शहजादा (Shehzada) और अक्षय कुमार (न) की फिल्म सेल्फी (Selfiee) भी रीमेक वर्जन थीं. हालांकि ये रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं. बताया जा रहा है कि सलमान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ भारतीय एक्टर अजीत कुमार की फिल्म वीरम (Veeram) की रीमेक है. अपने समय में फिल्म वीरम बॉक्स ऑफिस पर एक सफल रही थी.