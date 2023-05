बालीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की अपकमिंग फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) का सॉन्ग ‘येंतम्मा’ इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. गाने का टीजर देख फैंस काफी खुश हैं. इस गाने पर सलमान, ऑस्कर विनिंग सॉन्ग Naatu Naatu के हीरो राम चरन (Ram Charan) और वेंकटेश दग्गुबाती (Venkatesh Daggubati) के साथ लुंगी डांस (lungi dance) करते देखे जा रहे हैं. पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) भी ‘येंतम्मा’ गाने में तीनों स्टार के साथ रंग जमाती नजर आ रही हैं. फिल्म RRR के Naatu Naatu गाने से दुनियाभर में मशहूर हुए राम चरन (Ram Charan) ‘येंतम्मा’ गाने में सुपरस्टार सलमान और वेंकटेश दग्गुबाती के साथ कदम मिलाते नजर आ रहे हैं.

अपकमिंग फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ के सॉन्ग ‘येंतम्मा’ को विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) और पायल ने गाया है. गाने के रैप वाले हिस्से को मशहूर रैपर रफ्तार (Raftaar) ने गाया है. पायल देव (Payal Dev) ने ‘येंतम्मा’ गाने को कंपोज किया है. भाईजान के नाम से मशहूर सलमान ने सोशल मीडिया पर यूट्यूब लिंक शेयर कर लिखा कि अब येंतम्मा सॉन्ग का टीजर ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो गया है. ट्वीट में उन्होंने वीडियो की शॉर्ट लिंक भी शेयर की है. साथ ही सॉन्ग से जुड़े कई मशहूर शख्सियतों को भी टैग किया है.

सलमान के ट्वीट के करीब आधे घंटे बाद ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू (Naatu Naatu) के हीरो राम चरन ने भी येंतम्मा सॉन्ग के लिंक को ट्वीट करते हुए लिखा कि यह स्क्रीन पर बिताए मेरे सबसे कीमती पलों में से एक है.

One of my most precious on screen moments.Love you Bhai ❤️Dancing with these absolute legends… #Yentamma song out now.https://t.co/9gSJhidu0y@BeingSalmanKhan @hegdepooja @VenkyMama @farhad_samji @VishalDadlani @iPayalDev @raftaarmusic @Musicshabbir @AlwaysJani pic.twitter.com/raRa2zl8Zy— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) April 4, 2023