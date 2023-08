Delhi Bill Passed in LS: लोकसभा में पास ‘दिल्ली बिल’ पर क्या है विवाद, केजरीवाल ने क्यों बताया जनता की पीठ में छुरा घोंपने वाला कदम

Lok Sabha passes Delhi Services Bill: दिल्ली की चुनी हुई सरकार से प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाला बिल लोकसभा में पारित, अब राज्यसभा में पेश होगा विधेयक.

Delhi Services Bill Passed in LS: लोकसभा में गुरुवार को पारित दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. (Photo: PTI)