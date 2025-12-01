LPG Jet Fuel Price : आज से 10.5 रुपये सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जेट फ्यूल 5212 रुपये तक महंगा

LPG Cylinder Price Cut, ATF Jet Fuel Becomes Costlier : सोमवार 1 दिसंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं. इनमें एक राहत की खबर गैस उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि दूसरी खबर एयरलाइंस और यात्रियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है. तेल कंपनियों ने जहां कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर सस्ता किया है, वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन के दाम बढ़ा दिए हैं. इससे होटलों-रेस्टोरेंट्स को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन हवाई टिकट और महंगे हो सकते हैं.
19 किलो वाला LPG सिलिंडर हुआ सस्ता
तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की नई दरें जारी की हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में इसके दाम 10 से 10.5 रुपये तक घटाए गए हैं.
नीचे देखें मुख्य शहरों में नई दरें (कमर्शियल LPG – 19 किलो)
|मेट्रो सिटी
|दिसंबर में कीमत ( रुपये)
|नवंबर में कीमत (रुपये)
|कहां, कितना हुआ सस्ता
|दिल्ली
|1580.50
|1590.50
|10 रुपये
|मुंबई
|1531.50
|1542.00
|10.5 रुपये
|कोलकाता
|1684.00
|1694.00
|10 रुपये
|चेन्नई
|1739.50
|1750.00
|10.5 रुपये
देश के अन्य शहरों में भी दामों में मामूली कमी की गई है. इससे होटल, ढाबा, और कैटरिंग कारोबार को थोड़ी राहत मिलेगी. बीते एक साल में कमर्शियल सिलिंडर की कीमत करीब 210 रुपये तक घट चुकी है.
Also read : Lado Laxmi Yojana: लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या आज मिलेंगे 2100 रुपये, दूसरी किस्त पर क्या है लेटेस्ट अपटेड?
रसोई गैस सिलिंडर का दाम जस का तस
तेल कंपनियों ने घरेलू सिलिंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. देश के प्रमुख शहरो में 8 अप्रैल 2025 से 14.2 किलो वाले रसोई गैस की कीमत इस महीने भी जस का तक बरकरार है. दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये, चेन्नई में 868.50 रुपये और कोलकाता में 879 रुपये है.
जेट फ्यूल का 5212 रुपये तक बढ़ा दाम
तेल कंपनियों ने हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल यानी जेट यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के दाम 1 दिसंबर से बढ़ा दिए हैं. नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में जेट फ्यूल 5133.75 रुपये प्रति किलो लीटर और मुंबई में 4833.17 रुपये प्रति किलो लीटर तक महंगा हुआ है, जबकि कोलकाता में जेट फ्यूल की कीमत प्रति किलो लीटर 4821.84 रुपये और चेन्नई में 5212.12 रुपये बढ़ी है. नीचे देखें शहर के हिसाब से नई कीमतें
|मेट्रो सिटी
|दिसंबर में कीमत (रुपये)
|नवंबर में कीमत ( रुपये )
|कहां, कितना हुआ महंगा
|परसेंटेज में (%)
|दिल्ली
|99,676.77
|94,543.02
|5133.75
|5.43
|मुंबई
|93,281.04
|88,447.87
|4833.17
|5.46
|कोलकाता
|1,02,371.02
|97,549.18
|4821.84
|4.94
|चेन्नई
|1,03,301.80
|98,089.68
|5212.12
|5.31
Also read : Silver Prices Today : चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर, सप्लाई में कमी और रेट कट की उम्मीदों में आई तेजी
19 किलो वाले LPG सिलिंडर और जेट फ्यूल, दोनों पर नई दरें आज यानी सोमवार 1 दिसंबर से लागू हो चुकी है.