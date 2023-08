महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 18 मरीजों की मौत, शिंदे सरकार ने बनाई जांच कमेटी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया. जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा आयुक्त करेंगे. मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में कलेक्टर, निगम प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और सिविक सर्जन समेत अन्य शामिल होंगे.

महाराष्ट्र के कलवा में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ठाणे महानगरपालिका द्वारा संचालित है. (Express photo by Deepak Joshi)