Maharashtra Bus Accident: महाराष्ट्र के बुलढाणा में भीषण हादसा, बस में आग लगने से 25 की मौत

Maharashtra Bus Accident: महाराष्ट्र के बुलढाणा में भीषण हादसा, बस में आग लगने से 25 की मौत

Maharashtra Bus Accident: घटना रात करीब दो बजे की है.

Maharashtra Bus Tragic Accident: महाराष्ट्र के बुलढाणा से एक बहुत बड़ी खबर निकालकर सामने आ रही है. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि शनिवार सुबह महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि महामार्य एक्सप्रेसवे पर एक बस में आग लग गई. बस में 32 लोग सवार थे जिसमें से 25 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घटना रात करीब दो बजे की है. कैसे लगी आग? एएनआई के मुताबिक, डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि ने कहा कि घायलों को बुलढाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. बुलढाणा के एसपी सुनील कडासने ने पीटीआई को बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक बस का टायर फट गया, जिसके बाद वाहन एक डिवाइडर से टकरा गया और उसमें आग लग गई. Also Read: सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाले इस स्वीटनर से हो सकता है कैंसर, WHO अगले महीने लेगा एक्शन! नागपुर से पुणे जा रही थी बस पुलिस ने बताया कि निजी ट्रैवल्स की बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी बुलढाणा जिले के सिंदखेडराजा के पास देर रात करीब 1.30 बजे वह डिवाइडर से टकरा गई. खबरों की माने तो हादसा ऐसे समय हुआ जब बस में सवार यात्री नींद की आगोश में थे और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल सका.