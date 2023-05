Live

Manabadi TS Inter Results 2023 : तेलंगाना बोर्ड ने इंटर के नतीजे किए जारी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

Manabadi TS Inter 1st & 2nd Year Results 2023 Updates: टीएस इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट तेलंगाना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स tsbie.cgg.gov.in या results.cgg.gov.in या examresults.ts.nic.in की मदद से चेक कर सकते हैं.

Manabadi TS Inter Results 2023: तेलंगाना स्टेट बोर्ड की तरफ से आज इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. (IE Photo. Representative image)

Go to Live Updates TSBIE Inter Result 2023: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (Telangana State Board of Intermediate Education) ने इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नतीजों का एलान कर दिया है. तेलंगाना बोर्ड की तरफ से इस बार आयोजित की गई परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकते है. टीएस इंटर का रिजल्ट तेलंगाना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स tsbie.cgg.gov.in या results.cgg.gov.in या examresults.ts.nic.in की मदद से चेक कर सकते हैं. अपडेट जारी… Live Updates Manabadi TS Inter Results 2023 Update : तेलंगाना इंटर बोर्ड रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट 12:47 (IST) 9 May 2023 Manabadi TS Inter Results 2023: टीएस इंटर सेकेंड ईयर में 63.49% स्टूडेंट्स सफल टीएस इंटर सेकेंड ईयर परीक्षा में इस बार कुल 4,65,478 स्टूडेंट्स शामिल हुए. इनमें से 2,95,550 छात्रों ने सफलता हासिल की है. सफल हुए छात्रों में जनरल और वोकेशनल दोनों केटेगरी के स्टूडेंट्स शामिल हैं. टीएस इंटर सेकेंड ईयर बोर्ड परीक्षा का कुल पॉसिंग परसेंटेज 63.49 फीसदी दर्ज की गई है. 12:42 (IST) 9 May 2023 Manabadi TS Inter Results 2023 Live: टीएस इंटर फर्स्ट ईयर में 61.68% स्टूडेंट्स सफल इस बार तेलंगाना स्टेट बोर्ड द्वारा आयोजित की गई इंटर फर्स्ट ईयर परीक्षा में कुल 4,82,675 स्टूडेंट्स शामिल हुए. इनमें से 2,97,741 छात्रों ने इंटर फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास की. सफल स्टूडेंट्स में जनरल और वोकेशनल दोनों स्टूडेंट्स शामिल हैं. टीएस इंटर फर्स्ट ईयर का कुल पॉसिंग परसेंटेज 61.68 फीसदी है. 12:29 (IST) 9 May 2023 Manabadi TS Inter Results 2023 : पॉसिंग परसेंटेज 4% घटा पिछले चार साल के नतीजों की तुलना में इस वर्ष टीएस इंटर सेकेंड ईयर के पॉसिंग परसेंटेज में काफी गिरावट आई है. 2023 -63.49% 2022 – 67.16% 2021 – 100% 2020 – 68.86% 2019 – 63.23% 2018 – 59.37% 11:48 (IST) 9 May 2023 Manabadi TS Inter Results 2023: ऐसे चेक करें टीएस इंटर रिजल्ट तेलंगाना स्टेट बोर्ड ने इंटर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के नतीजों का एलान आज कर दिया है. इस बारी की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट इन लिंक की मदद से चेक कर सकते हैं. tsbie.cgg.gov.in results.cgg.gov.in examresults.ts.nic.in