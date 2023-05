Ponniyin Selvan 2 BO Collection Day 1: ऐश्वर्या राय की फिल्म ने कलेक्शन के मामले में सलमान की KKBKKJ को पीछे छोड़ा, ओपनिंग डे पर 32 करोड़ कमाई

Ponniyin Selvan 2 Opening Day Collection: ऐश्वर्या राय की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 ने ओपनिंग डे पर कुल 32 करोड़ रुपये की कमाई की. जबकि सलमान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ रिलीज के पहले दिन 15.81 करोड़ रुपये ही जुटा सकी थी.

Ponniyin Selvan 2 ने शुक्रवार को 59.94 फीसदी तमिल अक्यूपेंसी, 10.20 फीसदी हिंदी अक्यूपेंसी और 33.23 फीसदी मलयालम अक्यूपेंसी के साथ 32 करोड़ रुपये कमाए.