Ponniyin Selvan 2 BO Collection Day 7: बॉक्स ऑफिस पर पोन्नियिन सेल्वन 2 का जलवा जारी, KKBKKJ की रफ्तार थमी, सलमान की फिल्म हिट होगी या फ्लाप

Ponniyin Selvan 2 Collection: पोन्नियिन सेल्वन 2 ने एक हफ्ते में देश के भीतर 125 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है जबकि सलमान की फिल्म KKBKKJ रिलीज के बाद 14 दिन में देश के भीतर कुल 106 करोड़ रुपये की ही कमाई कर सकी है.

फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 ने ओपनिंग डे पर देश के भीतर कुल 32 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 24 करोड़ रुपये की कमाई की थी. (Photo: Madras Talkies/Twitter)