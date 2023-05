जेल से मनीष सिसोदिया ने लिखा पत्र, कहा- पीएम नहीं समझते शिक्षा का महत्व, कम पढ़ा-लिखा होना खतरनाक

Manish Sisodia on Narendra Modi: दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है. सिसोदिया ने पत्र में प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर हमला बोला है. उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “शिक्षा के महत्व” को नहीं समझते हैं और प्रधानमंत्री का कम पढ़ा-लिखा होना देश के लिए खतरनाक है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के पत्र को ट्विटर पर शेयर किया है. सिसोदिया ने पत्र हिंदी में लिखा है.

सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं. पूरी दुनिया में हर दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए-नए आविष्कार हो रहे हैं. दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रही है… इस संदर्भ में, जब मैंने पीएम को यह कहते हुए सुना कि एक नाले से निकलने वाली गंदी गैस का इस्तेमाल चाय या भोजन बनाने के लिए किया जा सकता है, तो मेरा दिल डूब जाता है. दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री 17 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

Jailed former Delhi deputy CM Manish Sisodia writes to PM Modi, raises questions on his education."For the progress of India, it is necessary to have an educated PM," Sisodia writes in his letter to the PM. pic.twitter.com/yV7peRjns3— ANI (@ANI) April 7, 2023