Mann ki Baat: भगवान बुद्ध, विंटर टूरिज्म से लेकर नेचुरल फार्मिंग तक, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कही ये 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंथली रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम के 128वें एपिसोड में देश को दिशा देने वाले और समाज को प्रेरित करने वाले कई अहम मुद्दों का जिक्र किया. इस बार उनका संबोधन संस्कृति, विज्ञान, कृषि, पर्यटन, खेल, मानवता और आत्मनिर्भरता जैसे अनेक विषयों का एक सशक्त मिश्रण था. पूरे वक्तव्य में एक भावना स्पष्ट झलकती रही कि भारत अपनी परंपराओं की जड़ें मजबूत रखते हुए नवाचार, युवाशक्ति और स्थानीय सामर्थ्य पर आधारित नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत संविधान दिवस, वंदेमातरम् के 150 साल, अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा आरोहण और कुरुक्षेत्र में स्मारकों के लोकार्पण जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए की और कहा कि नवंबर देश के लिए प्रेरणाओं से भरा महीना रहा. इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे भारत रक्षा, स्पेस और एविएशन जैसे क्षेत्रों में लगातार नई उड़ान भर रहा है.

हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी LEAP इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन, मुंबई में INS माहे का नौसेना में शामिल होना और स्काईरूट (Skyroot) के इनफिनिटी कैंपस (Infinity Campus) की लॉन्चिंग को उन्होंने भारत की नई सोच और युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया.

