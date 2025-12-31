प्रियंका गांधी के बेटे ने की सगाई, जानें कौन हैं रेहान वाड्रा का हाथ थामने वाली अवीवा बेग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी पुरानी साथी अवीवा बेग से सगाई कर ली है. बताया जा रहा है कि यह जोड़ा पिछले लगभग सात वर्षों से रिश्ते में है और उन्होंने अपने परिवारों की सहमति से अपनी सगाई को औपचारिक रूप दिया है. खबरों के मुताबिक, सगाई का कार्यक्रम काफी निजी और सादगी भरा था, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए. जल्द ही राजस्थान के रणथंभौर में एक बड़ा सगाई समारोह आयोजित होने की उम्मीद है और आने वाले महीनों में शादी के समारोह भी होने की संभावना है.
अवीवा बेग कौन हैं?
अवीवा बेग दिल्ली के एक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता इमरान बेग एक व्यवसायी हैं, जबकि उनकी मां नंदिता बेग एक इंटीरियर डिजाइनर हैं. बताया जाता है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका गांधी वाड्रा और नंदिता बेग एक-दूसरे को कई वर्षों से जानती हैं और नंदिता बेग कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के इंटीरियर डिजाइन से जुड़े काम में भी शामिल रही हैं.
फोटोग्राफर और मीडिया प्रोफेशनल
अवीवा बेग दिल्ली की एक फोटोग्राफर और मीडिया प्रोफेशनल हैं. उनके लिंक्डइन (LinkedIn) प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में पूरी की. वह 'अटेलियर 11' (Atelier 11) की सीओ फाउंडर हैं, जो एक फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है. यह कंपनी पूरे भारत में विभिन्न ब्रांड्स, एजेंसियों और इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करती है.
फोटोग्राफी में उनका काम एवरीडे लाइफ और ह्यूमन एनवायरनमेंट पर फोकस्सड है. उनके काम को 'मेथड गैलरी' की 'यू कैनॉट मिस दिस' प्रदर्शनी और 2023 में 'इंडिया आर्ट फेयर' के 'यंग कलेक्टर प्रोग्राम' जैसे प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित किया जा चुका है. इससे पहले उन्होंने 'द कोरम क्लब' और 'इंडिया डिजाइन आईडी' में भी अपने काम शो केस किया है.
फोटोग्राफी के अलावा, अवीवा बेग ने मीडिया, कम्युनिकेशंस और पब्लिशिंग के क्षेत्र में भी विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने एक फ्रीलांस प्रोडूसर के रूप में काम किया है, एक कम्युनिकेशन फर्म में जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सेवाएं दी हैं और लीडिंग लाइफस्टाइल और फोटोग्राफी मैगजीन्स में इंटर्नशिप भी की है. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, अपनी पढ़ाई के दौरान वह एक स्टूडेंट-लेड पब्लिकेशन की एडिटर-इन-चीफ भी रही थीं.
