मिलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे गरीब उम्मीदवार से, जिनके पास शून्य संपत्ति और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है

Bihar Election 2025:हर चुनाव में हम करोड़पति उम्मीदवारों, आलिशान संपत्तियों, शानदार कारों और बड़े वादों के बारे में सुनते हैं. लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक ऐसा व्यक्ति है जो इससे बिल्कुल उलट कारणों के कारण अलग ही दिखाई दे रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है. न कोई घर, न कोई जमीन, न कोई सेविंग, यहां तक कि कागज पर कुछ हजार रुपये भी नहीं हैं.
एक ऐसे चुनाव में जहां 42% से ज्यादा उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपये से ऊपर है, सुनील कुमार चौधरी पूरी तरह से एक अलग ही केटेगरी में हैं.
कौन हैं सुनील कुमार चौधरी?
सुनील कुमार चौधरी, बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पीरपैंती (SC) क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अलग उम्मीदवारों में से एक हैं.
सुनील 40 वर्ष के हैं. उन्होंने कक्षा 12 तक की पढ़ाई की है. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास कोई नौकरी नहीं, कोई आय नहीं और कोई देनदारी भी नहीं है. उनका हलफनामा लगभग खाली है, जिसमें केवल उनका नाम, उम्र, शिक्षा और शून्य संपत्ति का विवरण दिया गया है.
जब चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, सुनील सिर्फ वही मदद और साधन इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें स्थानीय तौर पर मिलते हैं. उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं, कोई संपत्ति नहीं, केवल यह उम्मीद है कि मतदाता उनकी सरलता में ईमानदारी देखेंगे. सुनील भागलपुर जिले के पीरपैंती (SC) विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार हैं. बिहार में मतदान 11 नवंबर को हुआ था,और मतगणना आज 14 नवंबर को शुरू होगी. सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी.
चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67.13% मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद से राज्य में सबसे उच्च मतदान प्रतिशत है. मतगणना सभी 243 विधानसभा सीटों पर की जाएगी. इस प्रक्रिया की निगरानी रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक करेंगे.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा विश्लेषण किए गए 2,600 उम्मीदवारों में से इस साल औसत उम्मीदवार की संपत्ति ₹3.35 करोड़ है, जबकि 2020 में यह ₹1.72 करोड़ थी. इसका मतलब है कि करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है.
इस साल सबसे अमीर उम्मीदवार हैं रण कौशल प्रताप सिंह (VIP) जो लौरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी घोषित संपत्ति ₹368 करोड़ से अधिक है. इसके अलावा, कई मध्यम स्तर के उम्मीदवारों के पास भी ₹50 लाख से लेकर कई करोड़ तक की संपत्ति है.
शीर्ष 10 सबसे गरीब उम्मीदवार (शून्य संपत्ति वाले मामलों को छोड़कर)
यहाँ सुनील कुमार चौधरी के अलावा उनउम्मीदवारों की सूची है, जिनके पास शून्य संपत्ति है (सूची में उनके घोषित संपत्ति मूल्य):
मुजाहिद आलम, दरभंगा – ₹1,000
शत्रुधन वर्मा, बाढ़ – ₹1,000
सुरेश राजवंशी, वजीरगंज – ₹1,100
पंकज कुमार राम, बेनीपट्टी – ₹2,000
राजमंगल प्रसाद, पीपरा – ₹2,000
शिव कुमार यादव, मीनापुर – ₹2,023
दिनेश पासवान, मखदूमपुर (SC) – ₹3,000
देना सोरेन, कटोरिया (ST) – ₹4,030
हरिसंत कुमार, ओबरा – ₹5,000
राकेश राम, कुटुंबा (SC) – ₹6,600
स्रोत: ADR, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिपोर्ट
