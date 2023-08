हिमाचल को केंद्र से मिली आपदा फंड, भारी बारिश और भूस्खलन के शिकार लोगों की मदद के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूर किए 200 करोड़

भारी बारिश और भूस्खलन का जख्त झेल रहे हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपये आपदा फंड मंजूर किए.

इसी शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से बनी मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित लोगों की मदद के लिए 15 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की बात कही थी. (Photo : PTI)

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से मची तबाही का जख्म झेल रहे लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार ने पहल की है. केंद्र सरकार की तरफ से कुदरत की कहर का शिकार हुए हिमाचल के लोगों को 200 करोड़ रुपये की आपदा फंड (नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड) दी गई. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आपदा फंड के लिए मंजूरी दे दी है. 21 से 23 अगस्त के बीच हिमाचल में भारी बारिश का अनुमान भारी बारिश से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हिमाचल प्रदेश में 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच और अधिक बारिश होने का अनुमान है. हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भारी बारिश से हुई तबाही के चलते राज्य आपदा यानी स्टेस कैलेमिटी (state calamity) का एलान कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में हिमालय की तलहटी, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिमी तटों और द्वीपों पर हल्की और मध्यम बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में लो प्रेशर एरिया बनने की भी भविष्यवाणी की है. अगले 12 घंटों में इस लो प्रेशर एरिया के उत्तर मध्य प्रदेश में सेंट्रल रीजन की ओर बढ़ने की संभावना है. Also Read: लद्दाख में लोग बता रहे चीन की सेना भारत में घुसी, राहुल गांधी ने कहा- पीएम मोदी का दावा सच नहीं हिमाचल में भारी बारिश से पंजाब में आई बाढ़ एक सरकारी नोटिफिकेशन में आम जनजीवन और संपत्ति को हुए नुकसान के चलते पूरे पहाड़ी राज्य को “प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र” (natural calamity-affected area) घोषित किया गया है. हिमाचल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. राज्य में भारी बारिश के कारण पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ आ गई है और सतलुज नदी में बढ़ते जल स्तर के कारण लगभग 20 गांव खतरे में हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल में स्थिति कंट्रोल में है. राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है. इसी शुक्रवार 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए एक पोस्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से बनी मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित लोगों की मदद के लिए 15 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की बात कही. उन्होंने कहा कि सभी राजस्थानी इस मुश्किल परिस्थिति में हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं.