SOPs for Journalists: पत्रकारों के लिए पीएम मोदी की निगरानी में बनेगा SOP, अतीक हत्याकांड के बाद केंद्र की पहल, जर्नलिस्ट बनकर पहुंचे थे हमलावर

Home Ministry to Prepare SOPs For Journalists: केंद्रीय गृह मंत्रालय पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजोर (SOP) बनाने की तैयार की कर रही है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में इसी शनिवार को देर रात पत्रकार बनकर आए तीन लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार एक्शन में दिख रही है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस घटना के बाद पत्रकारों के लिए एसओपी बनाने की तैयारी कर रही है.

केंद्र सरकार ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ (Brother Ashraf Ahmed) की प्रयागराज में मीडिया कर्मी बनकर आए तीन हमलावरों द्वारा हत्या किए जाने के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की निगरानी में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करेगा.

