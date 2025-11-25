SIR Deadline: क्या होगा यदि आप 4 दिसंबर को SIR की अंतिम तारीख चूक जाते हैं?

SIR Deadline: SIR की प्रक्रिया ने देश भर में काफी हलचल मचा दी है. इस विषय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, आगे क्या होगा, या क्या इसका नागरिकता पर असर पड़ेगा. लेकिन 4 दिसंबर की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ, फिलहाल एक ही सवाल ऐसा है जो सबसे अहम लग रहा है – अगर आप इस आखिरी तारीख को स्किप कर देते हैं तो क्या होगा?



अगर आप SIR की आखिरी तारीख चूक जाते हैं तो ECI (निर्वाचन आयोग) का यह कहना है:

परिदृश्य 1: बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) प्रत्येक घर से मतदाता फॉर्म इकट्ठा करने के लिए तीन बार तक प्रयास करते हैं. यदि वे आप तक नहीं पहुँच पाते या फॉर्म प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपकी जानकारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं दिखाई देगी. इसका तत्काल कोई दंड नहीं है, लेकिन बाद में आपको सत्यापन के लिए नोटिस मिल सकता है.

आप क्या कर सकते हैं: आप अपनी जानकारी ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर “Fill Enumeration Form” के तहत सबमिट कर सकते हैं, या अपने BLO या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) से संपर्क कर सकते हैं. यदि आपको कोई जानकारी सही करनी हो, तो आप फॉर्म 8 का उपयोग कर सकते हैं.

परिदृश्य 2: यदि आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ है या पुराने SIR रिकॉर्ड (जैसे 2002 के रिकॉर्ड) का उपयोग किया गया और पुष्टि नहीं हो पाई, तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं शामिल किया जा सकता है. ऐसे मामलों में, ERO स्वयं-संवेदनशील जांच (suo motu enquiry) शुरू कर सकता है और नोटिस भेज सकता है कि आपकी जानकारी क्यों सत्यापित नहीं हुई. यदि अधिकारी को संदेह होता है कि कोई व्यक्ति पात्र नहीं है; उदाहरण के लिए, संभावित विदेशी नागरिक, तो मामला 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों को भेजा जा सकता है.

आप क्या कर सकते हैं: आप दावा-और-आपत्तियों (claims-and-objections) की अवधि के दौरान दावा जमा कर सकते हैं, जो आमतौर पर जनवरी 2026 तक खुला रहता है. अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग करें. आप सुझाए गए किसी भी दस्तावेज़ में से एक प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, या पुराना वोटर आईडी. प्रारंभिक नामांकन (enumeration) चरण के दौरान कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं हैं.

यदि आप प्रारूपित मतदाता सूची (draft roll) के जारी होने के बाद, यानी 9 दिसंबर के बाद आवेदन करते हैं तो क्या होगा :

आपका नाम अगले संस्करण में शामिल किया जाएगा. इसका मतलब है कि आप तुरंत मतदान सूची में शामिल नहीं होंगे और आपको अगले फाइनल रोल या आगामी चुनाव के समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. यदि आवेदन देर से किया गया है तो चुनाव अधिकारियों द्वारा आपके विवरण की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सत्यापन के बाद ही नाम जोड़ा जाएगा.

परिदृश्य 3: यदि आप 9 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी होने के बाद आवेदन करते हैं, तो अपनी पात्रता की पुष्टि के लिए आपको ERO के समक्ष सुनवाई में उपस्थित होना होगा. यदि आप उपस्थित नहीं होते या अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाते, तो आपका नाम अंतिम सूची से हटा दिया जा सकता है, जिससे अगले चुनाव में मतदान का आपका अधिकार प्रभावित हो सकता है. यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको नया मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) प्राप्त हो सकता है.

आप क्या कर सकते हैं: आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सुनवाई में उपस्थित हों. 9 दिसंबर के बाद लोगों की सहायता के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे. यदि आपको किसी BLO या ERO के साथ समस्या आती है, तो आप complaints@eci.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं.

