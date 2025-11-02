Anant Singh Arrested: बिहार चुनाव से पहले जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, मोकामा हत्याकांड के बाद बड़ी कार्रवाई

JDU candidate Anant Singh arrested days before Bihar elections: बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत गरमा गई है. राज्य की सियासत में “बहुबली” और “छोटे सरकार” के नाम से मशहूर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को पुलिस ने रविवार तड़के गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी मोकामा के टरटर गांव में गुरुवार दोपहर हुई हिंसक झड़प और हत्या के मामले में हुई है. घटना में एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है.
यह झड़प इसी गुरूवार को जन सुराज पार्टी और जेडीयू समर्थकों के बीच हुई थी. मारे गए व्यक्ति की पहचान 75 वर्षीय दुलारचंद यादव के रूप में हुई. दिलचस्प बात यह है कि दुलारचंद का राजनीतिक सफर बिहार की तीन बड़ी हस्तियों से जुड़ा रहा - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, और अब उन्हीं अनंत सिंह से, जिनके काफिले से यह झड़प हुई.
पटना एसएसपी कार्यालय के मुताबिक, झड़प शाम करीब 3:30 से 3:40 बजे के बीच हुई. घोषवारी थाने के प्रभारी को सूचना मिली कि टरटर गांव के पास दो गुटों में भिड़ंत हो गई है. पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. वहां दो-तीन गाड़ियां टूटी हुई हालत में मिलीं. एक गाड़ी के अंदर 75 वर्षीय दुलारचंद यादव का शव पाया गया. पुलिस ने बताया कि दुलारचंद पर पहले भी हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज थे.
जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष ने बताया कि वे चुनाव प्रचार के दौरान टरटर और बसवांचक गांव के बीच पहुंचे ही थे कि जेडीयू के काफिले से आमना-सामना हो गया. इसी दौरान हिंसा भड़क उठी. लगभग उसी समय पुलिस को यह सूचना भी मिली कि अनंत सिंह के काफिले पर बसवांचक गांव के पास हमला हुआ है.
अब पुलिस ने अनंत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मोकामा हत्याकांड के बाद यह कार्रवाई चुनावी माहौल में बड़ा मोड़ मानी जा रही है क्योंकि अनंत सिंह न सिर्फ एक ताकतवर स्थानीय नेता हैं, बल्कि बिहार की सियासी जमीन पर उनका नाम हमेशा विवादों और असर दोनों से जुड़ा रहा है.