Modi Govt in Lok Sabha : देश के 5.61 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता, मोदी सरकार ने संसद में बताया, क्या है इसकी वजह

Why Indians leaving citizenship: मोदी सरकार ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, पिछले साढ़े तीन साल में 5,61,272 भारतीय नागरिकों ने छोड़ी अपनी नागरिकता.

Why Indians leaving citizenship: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि पिछले साढ़े तीन साल में देश के 5.61 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है.(PTI Photo)