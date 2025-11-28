Petition demanding change in Agnipath scheme: अग्निवीरों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार बंद होना चाहिए- ज्योतिबाई श्रीराम नाइक

Agnipath scheme:पूर्व अग्निवीर एम. मुरली नाइक की मां, ज्योतिबाई श्रीराम नाइक जिन्होंने मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने बेटे को खो दिया, ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने भारतीय सेना के शहीद सैनिकों को दिए जाने वाले मृत्यु लाभ में समानता की मांग की है.

ज्योतिबाई श्रीराम नाइक ने दायर याचिका में “डिस्क्रिमिनेटरी डिनायल” को चुनौती देते हुए मांग की है कि अग्निवीरों के परिवारों को भी उन सभी लाभों का हक मिले, जो शहीद हुए नियमित सैनिकों के परिवारों को मिलते हैं. ज्योतिबाई का कहना है कि उनके परिवारों को दी जाने वाली दीर्घकालिक पेंशन और अन्य कल्याणकारी लाभ अग्निवीरों के परिवारों को नहीं दिए जाते हैं.

अपनी याचिका में श्रीमती नाइक ने कहा है कि उनका बेटा अग्निपथ योजना के तहत युद्धभूमि में शहीद होने वाला पहला जवान है.

श्रीमती नाइक ने अपनी याचिका में तर्क दिया, “मेरा बेटा वही वर्दी पहनता था, वही शपथ लेता था और किसी भी नियमित सैनिक की तरह ही खतरों का सामना करता था. फिर भी, अग्निपथ योजना की शर्तों के कारण उनके सर्वोच्च बलिदान को उस सम्मान, गरिमा और सुरक्षा के साथ मान्यता नहीं दी जा रही है जो शहीद सैनिक के परिवार को मिलनी चाहिए.”

जहाँ नियमित सैनिकों के शहीद परिवारों को आजीवन पेंशन और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं, वहीं अग्निवीरों के परिवारों को सिर्फ एक बार का मुआवजा दिया जाता है. यह मुआवजा लगभग ₹1 करोड़ का होता है जिसमें बीमा और अनुग्रह राशि शामिल है.

याचिका में अग्निवीर परिवारों के अधिकारों की मांग

यह याचिका, जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया गया है, अग्निवीर योजना के उस हिस्से में बदलाव की मांग करती है जो शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को मिलने वाले मृत्यु के बाद के कल्याणकारी लाभों से जुड़ा है.

श्रीमती नाइक ने अपनी याचिका में बंबई उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिवारों को विस्तारित पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युइटी, पूर्व-सैनिक का दर्जा, स्वास्थ्य लाभ और संस्थागत मान्यता दी जाए. इसके अलावा, याचिका में यह भी माँग की गई है कि ऐसे शहीदों को आधिकारिक स्मारकों में शामिल किया जाए और समारोहों में समान सम्मान प्रदान किया जाए.

एक बार का मुआवजा बनाम आजीवन पेंशन

मुंबई की रहने वाली श्रीमती नाइक एक गृहिणी हैं, जो पूरी तरह अपने बेटे की आय पर निर्भर थीं. उन्होंने अपनी याचिका में कहा, “एक बार का मुआवजा आजीवन पारिवारिक पेंशन में मौजूद वित्तीय स्थिरता और गरिमा की जगह नहीं ले सकता.”

उन्होंने आगे कहा, “फ्रंटलाइन पर समान बलिदान की उम्मीद और मृत्यु के बाद उस बलिदान को अलग तरह से मान्यता देना सही नहीं है.”

इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से वकील प्रकाश अंबेडकर केस सामने रखेंगे, जबकि याचिका वकील संदेश मोरे, हेमंत घडीगांवकर और हितेंद्र गांधी के माध्यम से दायर की गई है. मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है.

