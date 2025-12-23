MP Draft Voter List : मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कितने नाम किन कारणों से हटे?

मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है. राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है. मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार झा ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने की जानकारी मंगलवार को दी. इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या ceoelection.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आज से शुरू

चुनाव आयोग के तय शेड्यूल के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है. मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर यह जांच कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में शामिल है या नहीं. पात्र मतादाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आने के बाद ही एमपी में क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड शुरू हो चुकी है.

लिस्ट से किन लोगों के नाम हटे

आज से शुरू हुई क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. इसके बाद सभी क्लेम और ऑब्जेक्शन के निपटारे के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी. चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी की जांच कर लें, ताकि भविष्य में मतदान से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. यानी जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है या किसी कारण हटा दिए गए वे अब अपना नाम जुड़वाने के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए लिस्ट से अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं.

राज्य में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के दौरान एन्यूमरेशन पीरियड में मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं और दोहराए गए नामों को सूची से हटाया गया है. जबलपुर जिले में बीएलओ अनिल केवट ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं या जिन विवरणों में त्रुटि है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं. इनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिला मतदाता शामिल हैं. 8.40 लाख नाम ऐसे पाए गए, जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी. इसके अलावा इतनी ही संख्या में मतदाताओं के नाम मृत पाए जाने के कारण हटाए गए हैं. वहीं 2.50 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि दूसरी जगह शिफ्ट होने के चलते 22.50 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है. इसके अलावा 28 नाम ‘मिसिंग’ भी बताए जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश के सीईओ संजीव कुमार झा ने बताया कि इस अवसर पर राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट लिस्ट की सीडी भी सौंपी गई, ताकि वे सूची की समीक्षा कर सकें. बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय श्रीवास्तव, सुरभि तिवारी, राजेश यादव सहित आम आदमी पार्टी से सी.पी. सिंह चौहान, भाजपा से भगवान दास सबनानी और कांग्रेस से जे.पी. धनोपिया मौजूद रहे.