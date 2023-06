Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्‍याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन जेल, वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला

वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता के भाई के अवधेश राय हत्‍याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

गैंगस्टर से विधायक बना मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में है. (IE File Photo)