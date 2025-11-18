scorecardresearch
देश

दिल्ली में कई बम धमकियां, साकेत कोर्ट में दो घंटे के लिए कामकाज स्थगित

दिल्ली में मंगलवार को कई न्यायालयों और दो CRPF स्कूलों को बम धमकी मिली. अदालतों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और काम-काज अस्थायी रूप से रोक दिया गया. CRPF स्कूलों की जांच में धमकी झूठी पाई गई.

Written byFE Hindi Desk

दिल्ली में मंगलवार को कई न्यायालयों और दो CRPF स्कूलों को बम धमकी मिली. अदालतों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और काम-काज अस्थायी रूप से रोक दिया गया. CRPF स्कूलों की जांच में धमकी झूठी पाई गई.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Delhi bomb threat

दिल्ली में मंगलवार को अदालतों और CRPF स्कूलों को बम धमकी मिली. Photograph (X)

Delhi bomb threat: दिल्ली के कई न्यायालयों को मंगलवार को बम धमकी भरे कॉल और ईमेल प्राप्त हुए, जिससे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और गहन जांच शुरू कर दी गई. दिल्ली पुलिस ने समाचार एजेंसी IANS को बताया कि धमकी भरे कॉल साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को किए गए थे, जिसके बाद जांच शुरू की गई और इन तीनों स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई.

तीनों न्यायालय परिसर को तुरंत खाली करा दिया गया और सुरक्षा इंतज़ामों को मजबूत किया गया, साथ ही सावधानीपूर्ण जांच के लिए टीमों को तैनात किया गया. वर्तमान में बम निस्तारण दस्ते (Bomb Disposal Squad) साकेत कोर्ट परिसर की स्कैनिंग कर रहे हैं.

साकेत जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के मानद सचिव व अधिवक्ता अनिल बसोया ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायालय की कार्यवाही को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की गई. बसोया ने सदस्यों को बताया कि सुरक्षा संबंधित मुद्दे के कारण अदालत का काम दो घंटे के लिए बंद रहेगा. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा जांचों के बाद अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिलने पर ही कार्यवाही फिर से शुरू की जाएगी.

नोटिस में लिखा है, “सदस्य, सुरक्षा संबंधी मुद्दे के कारण अगले 2 घंटे के लिए अदालत का कार्य स्थगित रहेगा. लंच के बाद अधिकारियों की मंजूरी मिलने पर कार्यवाही पुनः शुरू होगी. कृपया शांत रहें, सहयोग करें और भीड़ इकट्ठा होने से बचें.” 

दिल्ली में दो CRPF स्कूलों को बम धमकी

एक अलग घटना में आज सुबह प्रशांत विहार और द्वारका स्थित दो CRPF स्कूलों को लगभग सुबह 9 बजे बम धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए.  PTI की रिपोर्ट के अनुसार बाद में इन धमकियों को झूठा बताया गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने PTI को बताया, “हमने दोनों स्कूलों की पूरी तरह जांच की और कोई संदिग्ध चीज़ नहीं पाई. बाद में इसे झूठी धमकी घोषित किया गया."

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, अलर्ट के तुरंत बाद टीमों को स्कूलों में भेजा गया.

