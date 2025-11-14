'विपक्ष की बकवास हार रही है!’ – NDA की बढ़त पर JDU का जोरदार पोस्ट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुक्रवार को शुरू होने के साथ ही जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक प्रभावशाली पोस्टर जारी किया. पोस्टर में लिखा था: “आज बकवास नहीं… विकास जीतेगा. आज बिहार जीतेगा.”

पार्टी ने पोस्ट के साथ कैप्शन में कहा: “आज विपक्ष की बकवास हार रही है.. बिहार का विकास जीत रहा है. आज कोई एक नहीं, पूरा बिहार जीत रहा है.” यह संदेश स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि JDU विकास पर जोर दे रही है और विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज कर रही है. पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और समर्थकों की भीड़ दिखाई गई है, जो पार्टी के विकास-उन्मुख एजेंडे को उजागर करता है.

तीखे संदेश में दिखा जेडीयू का भरोसा

बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती शुरू होते ही जनता दल (यूनाइटेड) ने एक पोस्टर जारी किया, जिससे पार्टी का भरोसा साफ झलकता है. पोस्टर ने उस माहौल को दिखाया, जहां शुरुआती रुझान सत्तारूढ़ NDA के पक्ष में दिख रहे थे.

पार्टी ने इसे अपने पुराने नारे “सिर्फ एक दिन का इंतजार, फिर से नीतीश सरकार” के साथ भी जोड़ा. इस कदम से स्पष्ट हुआ कि जेडीयू गठबंधन को एक और कार्यकाल के लिए तैयार मान रही है और पार्टी विकास-केंद्रित एजेंडे को जनता के सामने प्रमुख संदेश के रूप में पेश कर रही है.

जेडीयू का दावा: शुरुआती रुझान दिखा रहे समर्थन

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में पहले राउंड के लीड्स में NDA के आगे रहने के बाद, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि गठबंधन का प्रदर्शन वही है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव अभियान के दौरान देखा था. ANI के हवाले से झा ने पत्रकारों से कहा, “परिणाम हमारी उम्मीदों और जो फीडबैक हमें मिल रहा था, उसके अनुरूप हैं. मुझे लगता है कि NDA बड़ी जीत दर्ज करेगा.” झा के इस बयान से स्पष्ट हुआ कि पार्टी को अपने गठबंधन की जीत पर भरोसा है और शुरुआती रुझान ग्राउंड पर देखी गई प्रतिक्रिया के अनुरूप हैं.

झा ने महागठबंधन नेताओं की जल्दबाजी पर साधा निशाना

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के नेताओं पर जल्दी खुश होने का आरोप लगाया और उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने जनता के मत स्पष्ट होने से पहले ही मंत्रालयों और शपथ ग्रहण की तारीखों पर चर्चा शुरू कर दी थी.

झा ने चुनाव अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंपर्क पर भी प्रकाश डाला और कहा कि मुख्यमंत्री ने जिलों में सीधे लोगों से संवाद किया. उनका कहना था कि जनता की प्रतिक्रिया एनडीए के लिए मजबूत समर्थन का संकेत देती है.

उन्होंने आगे कहा, “लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा राज्य फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में चाहता है.”

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार सुबह 10 बजे तक, NDA ने 159 सीटों के साथ आधा मार्ग पार कर लिया tha , जिसमें BJP 69 सीटों पर और JD(U) 67 सीटों पर आगे था. वहीं, महागठबंधन 76 सीटों पर आगे चल रहा था, जिनमें RJD 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए था. 243 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है. इस प्रक्रिया में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, जिसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हुई.

बिहार चुनाव में जबरदस्त मतदान हुआ, जिसमें 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने यह तय करने के लिए कि अगली सरकार NDA बनाएगी या महागठबंधन, अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

