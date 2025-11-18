शपथ ग्रहण से पहले 19 नवंबर को एनडीए की बैठक – क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान लेंगे शपथ?

बिहार में हाल ही के चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद गुरुवार को नई सरकार बनने वाली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः रिकॉर्ड दसवीं बार इस पद पर बने रहेंगे — और संभव है कि उनके साथ बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से दो उपमुख्यमंत्री भी शामिल हों. शपथ ग्रहण समारोह से पहले गठबंधन की विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होने वाली है.

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. भाजपा की विधायक दल की बैठक कल होगी, जिसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी. शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), प्रमुख भाजपा नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे. बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने ANI से कहा, “हम ‘विकसित बिहार’ के सपने को पूरा करने की शपथ लेंगे.”

बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है. भाजपा अपने नेता का चयन बुधवार को सुबह 10 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में करेगी. पार्टी सूत्रों के अनुसार, सरकार गठन का काम इस हफ्ते के अंत तक पूरा होने की संभावना है. इस बीच, जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार कैबिनेट ने वर्तमान विधानसभा के विघटन की औपचारिक सिफारिश 19 नवंबर से लागू करने का प्रस्ताव भेजा है.

क्या नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री?

पिछले दो महीनों में कई नेताओं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी शामिल हैं, ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में लड़े गए थे. एनडीए के राजनेताओं ने भी यह मान लिया था कि कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए आगे हैं. हालांकि, अब तक एनडीए ने जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में औपचारिक रूप से समर्थन नहीं दिया है.

सूत्रों के अनुसार, बिहार कैबिनेट फॉर्मूला तय कर लिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास रहेगा, हालांकि शुरू में भाजपा की ओर से कुछ हिचकिचाहट थी. रिपोर्टों के मुताबिक, भाजपा ‘हर छह विधायक के लिए एक मंत्री’ के फॉर्मूले को अपनाएगी, जिससे भाजपा के पास थोड़े अधिक विधायकों के लिए मंत्री पद होंगे. चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जदयू ने 85 सीटें जीतीं. चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी (रामविलास) ने 19 सीटें, HAM (एस) ने 5 सीटें और RLM ने 4 सीटें हासिल कीं.

चिराग पासवान होंगे उपमुख्यमंत्री?

सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार में सहयोगी पार्टियों से दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं संभवतः एक भाजपा और एक एलजेपी (रामविलास) से. चिराग पासवान की पार्टी के मजबूत प्रदर्शन के बाद उनके उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना पर काफी चर्चा हो रही है.

मतदान से पहले चिराग पासवान ने इंडिया टुडे को बताया, “मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि मेरी स्ट्राइक रेट लगभग 100 प्रतिशत रही है और इस बार भी मुझे यही उम्मीद है. मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी सभी 29 सीटें जीतेगी और अगर ऐसा हुआ तो हम उपमुख्यमंत्री पद की उम्मीद करेंगे. मेरा मानना है कि गठबंधन में सम्मान होना चाहिए. अगर आपके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए.”

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि उन्हें केंद्र में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इसलिए वे स्वयं उपमुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे. उन्होंने कहा कि “एलजेपी (रामविलास) से कोई अन्य नेता” निश्चित रूप से इस पद को ग्रहण करेगा.

