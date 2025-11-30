scorecardresearch
New Changes Form December 2025 : रेलवे, पैन, आधार से लेकर से ITR तक, दिसंबर में बदलेंगे कई बड़े नियम, इन जरूरी डेडलाइन को भूलना पड़ेगा भारी

New Rules From December 2025: दिसंबर 2025 अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, और इसी महीने आधार–पैन लिंकिंग से लेकर टैक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेडलाइन भी पड़ रही हैं जिन्हें भूलना आपके लिए भारी साबित हो सकता है.

दिसंबर में बदलेंगे कई बड़े नियम, पैन-आधार लिंकिंग से लेकर रेलवे OTP तक, हर बदलाव का आपके जेब पर पड़ेगा असर. (AI Image: Gemini)

New Rules From December 2025: नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही बैंक ग्राहकों, पेंशनर्स और आम लोगों से जुड़े कई अहम कामों की समयसीमा भी समाप्त हो रही है. ठीक आधी रात के बाद जब दिसंबर 2025 शुरू होगा, तो नए महीने के साथ कई बड़े बदलाव भी लागू हो जाएंगे.

इन बदलावों में SBI की एक महत्वपूर्ण सेवा का बंद होना, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख, और पेंशन योजनाओं में बदलाव का विकल्प चुनने का आखिरी मौका शामिल है. इसके साथ ही दिसंबर में टैक्सपेयर्स और पैन कार्ड धारकों के लिए भी कई महत्वपूर्ण डेडलाइनें तय हैं.

पश्चिम रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में भी बड़ा बदलाव किया है, जो 1 दिसंबर से लागू होगा. किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन तिथियों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है.

नवंबर 2025 की प्रमुख डेडलाइन

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख

सरकारी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. देर होने पर अगले महीने की पेंशन रुक सकती है.

SBI mCASH सेवा बंद होगी

भारतीय स्टेट बैंक अपनी mCASH भेजने और प्राप्त करने वाली सेवा को 30 नवंबर के बाद बंद कर देगा. इसके बाद ग्राहक इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे. बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि वे UPI, IMPS, NEFT या RTGS जैसे सुरक्षित डिजिटल भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल करें.

NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख

सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS से यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS में स्विच करने का आखिरी मौका आज है. लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को समयसीमा से पहले आवेदन करना होगा.

1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले बड़े बदलाव

तत्काल टिकट बुकिंग में OTP वेरिफिकेशन जरूरी

पश्चिम रेलवे 1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग में OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर रहा है. अब बुकिंग के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर आया OTP सही ढंग से वेरिफाई होने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा. शुरुआत में यह नियम मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस पर लागू होगा.

LPG, CNG और ATF की कीमतों में बदलाव

1 दिसंबर को घरेलू LPG सिलेंडर, व्यावसायिक LPG, CNG, PNG और ATF यानी जेट फ्यूल की नई दरें जारी होंगी. इसका असर सीधे घरों के बजट और हवाई किराए पर पड़ सकता है.

दिसंबर 2025 की टैक्स संबंधी अहम डेडलाइन

PAN और आधार लिंक करने की डेडलाइन

जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN बनवाया था, उन सभी के लिए PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है.

टैक्स ऑडिट मामलों के लिए ITR की नई तारीख

CBDT ने टैक्स ऑडिट मामलों में ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है.

बिलेटेड ITR दाखिल करने की डेडलाइन

वित्तीय वर्ष 2024–25 का देर से दाखिल किया जाने वाला आयकर रिटर्न यानी बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2025 तक भरा जा सकता है.

अन्य डेडलाइन

लाड़की बहीण योजना के लिए e-KYC की डेडलाइन

महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहीण योजना से जुड़ी महिला लाभार्थियों के लिए e-KYC की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 की गई है. यानी उन लाडकी बहनों के लिए दिसंबर महीना अहम रहने वाला है जिन्होंने अभी तक अपनी e-KYC पूरी नहीं की है.ऐसी लाखों महिलाओं के पास महीनेभर का समय है.

कुल मिलाकर दिसंबर अपने साथ कई जरूरी बदलाव और डेडलाइन एक साथ लेकर आ रही हैं. इनमें से किसी भी डेडलाइन को मिस करने से वित्तीय मदद रुक सकती है, बैंक सेवाओं में दिक्कत आ सकती है, टैक्स पेनल्टी लग सकती है और यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

