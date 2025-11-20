दसवीं बार अपनी ताजपोशी के लिए तैयार नीतीश कुमार-आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, सभी निगाहें कैबिनेट और उप मुख्यमंत्री पर

नीतीश कुमार NDA की भारी चुनावी जीत के बाद गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने रिकॉर्ड दसवें कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले हैं. इस हाई-प्रोफ़ाइल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और अन्य शीर्ष NDA नेता शामिल होंगे. इससे पहले, कुमार ने अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान को सौंप दिया. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे.

जदयू प्रमुख नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को बुधवार को NDA विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया. बैठक के दौरान उनके डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे, जबकि चिराग पासवान और बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल भी बैठक में शामिल हुए. वहीं, नई सरकार में कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर NDA सहयोगियों के बीच दिनभर जोरदार लॉबिंग और बातचीत का दौर जारी रहा.

शपथ ग्रहण समारोह पटना में सुबह 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा.

नए कैबिनेट में कौन होंगे शामिल?

नई बिहार सरकार के कैबिनेट में BJP के 16 और जदयू के 14 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें पार्टी प्रमुख भी शामिल होंगे. सूत्रों के मुताबिक, NDA सहयोगी दलों के बीच BJP नेता प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बन गई है. उपाध्यक्ष का पद जदयू को मिलने की संभावना है. कैबिनेट में BJP और जदयू की ओर से पांच से छह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जिन्होंने महनार सीट से जीत हासिल की है, को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है.

NDA में ‘हर छह विधायकों पर एक मंत्री’ फार्मूले को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते BJP को जदयू से थोड़ा अधिक मंत्री पद मिल सकते हैं. चुनाव में BJP 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जदयू को 85 सीटें मिलीं. चिराग पासवान की LJP (RV) ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, HAM (S) को 5 और RLM को 4 सीटें मिलीं.

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू के मौजूदा मंत्रियों में अधिकांश को दोबारा शामिल किए जाने की संभावना है, जबकि BJP नए चेहरों को कैबिनेट में स्थान दे सकती है. वहीं, NDA के छोटे सहयोगी दलों- चिराग पासवान की LJP (RV), जीतन राम मांझी की HAM-S और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है.

सूत्रों के मुताबिक, नई राज्य मंत्रिमंडल में LJP (RV) को तीन, जबकि HAM-S और RLM को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है. अधिकतम 16 मंत्री BJP से और 14 मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जदयू से 20 नवंबर को शपथ लेंगे.

नई कैबिनेट में जदयू से शामिल होने वाले संभावित नेताओं में बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन साहनी, रत्नेश साधा, मोहम्मद जामा खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा और अशोक चौधरी के नाम शामिल हैं. जदयू से अन्य संभावित नए मंत्रियों में राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल का नाम भी चल रहा है. वहीं, BJP सूत्रों के अनुसार, मौजूदा सरकार के अधिकतर मंत्रियों को दोबारा शामिल किए जाने की संभावना है, जबकि पार्टी तीन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह देने पर विचार कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, BJP के जिन नेताओं के मंत्री पद पर बने रहने की संभावना है, उनमें सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडेय, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा, रेनू देवी, जीबेश कुमार, नीरज कुमार सिंह, जनक राम, हरि साहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, संतोष कुमार सिंह, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद शामिल हैं. वहीं, BJP से संभावित नए चेहरों में पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा (जो बक्सर से निर्वाचित हुए), राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका का नाम चर्चा में है.

चिराग पासवान उपमुख्यमंत्री बनेंगे?

सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत बिहार में सहयोगी दलों से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है- एक BJP से और दूसरा LJP (RV) से. चिराग पासवान की पार्टी के मजबूत चुनावी प्रदर्शन के बाद उनके उपमुख्यमंत्री पद संभालने की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं.

चिराग पासवान ने वोटों की गिनती से पहले इंडिया टुडे से बातचीत में कहा था, “मेरा हमेशा मानना रहा है कि मेरी स्ट्राइक रेट लगभग 100 प्रतिशत रहती है और इस बार भी मैं उसी की उम्मीद करता हूं. मुझे भरोसा है कि मेरी पार्टी जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन सभी पर जीत दर्ज करेगी. यदि ऐसा होता है तो हम उपमुख्यमंत्री पद की उम्मीद रखेंगे. मेरा मानना है कि गठबंधन में सम्मान होना चाहिए. अगर आपके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें उसका पुरस्कार मिलना चाहिए.”

हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट किया था कि केंद्र में जिम्मेदारियां मिलने के बाद वे स्वयं उपमुख्यमंत्री पद नहीं संभालेंगे. उन्होंने कहा था कि LJP (RV) के किसी अन्य नेता को यह पद अवश्य मिलेगा.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.