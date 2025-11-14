नीतीश कुमार ने नेहरू को दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर उठा सवाल ‘कहीं चाचा पलटने के मूड में तो नहीं हैं?’

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की, जब बिहार हाल ही में हुए चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती की तैयारी कर रहा था. इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चा पैदा कर दी है- कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनता दल (यू) के प्रमुख चुनाव परिणाम आने के बाद NDA के साथ रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पूर्ववर्ती की जयंती के अवसर पर शुक्रवार सुबह X पर एक समान श्रद्धांजलि पोस्ट जारी की थी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने छोटे से सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर, मैं उन्हें अपना विनम्र सम्मान अर्पित करता हूँ.”

इस पोस्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की मंशाओं पर सवाल उठने लगे हैं. X पर कई टिप्पणियों में यह भी आशंका जताई गई कि JDU प्रमुख —जो अपने पार्टी बदलने के इतिहास के लिए जाने जाते हैं- चुनाव परिणाम आने के बाद अपने राजनीतिक गठबंधन बदलने की योजना बना सकते हैं.

एक X यूजर ने मज़ाक में लिखा, “कहीं चाचा पलटने के मूड में तो नहीं हैं.”

दूसरे ने दावा किया, “ये तो संकेत है भाई, RJD आ रहा है.”

तीसरे ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, “क्या मैं इसमें ज़्यादा मतलब निकाल रहा हूँ?”

क्या नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे?

एक्ज़िट पोल्स ने भारी बहुमत के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया है. कुछ ने NDA के लिए 150 से अधिक सीटों का अनुमान भी लगाया है. JD(U) ने भी शुक्रवार सुबह यह कहते हुए अपनी जीत का दावा किया कि “अच्छी शासन की सरकार” के लौटने में अब केवल कुछ ही घंटे बचे हैं.

पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा. “बस कुछ घंटों का इंतज़ार, फिर से आ रही है सुशासन की सरकार.”

BJP-नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी कुमार को अपना नेता बताया है.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार में कोई रिक्त पद नहीं है. उन्होंने कहा, “हमें उस व्यक्ति का नाम क्यों लेना चाहिए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? नाम है नीतीश कुमार. भ्रम कहां है? हमे कोई भ्रम नहीं है. हमारा मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार हैं.”

