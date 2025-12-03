Govt on FDI Policy: PSBs में FDI सीमा 49% तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं, सरकार ने किया स्पष्ट

PSB FDI Update: सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 20% से बढ़ाकर 49% करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में दी.

वर्तमान FDI सीमा क्या है?

भारत में वर्तमान FDI सीमाएँ इस प्रकार हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अधिकतम सीमा 20% है, जो सरकारी मंजूरी मार्ग के माध्यम से होती है. निजी क्षेत्र के बैंकों में FDI की सीमा 74% तक है, जिसमें 49% तक निवेश स्वचालित मार्ग के तहत किया जा सकता है. किसी भी बैंक में 5% या उससे अधिक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है.

चौधरी ने कहा कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में केंद्र सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या 2020 से कम नहीं हुई है, हालांकि कुछ मामलों में सरकार की हिस्सेदारी प्रतिशत में कमी आई है. इसका कारण यह है कि बैंकों ने नई पूंजी जारी की है. ऐसी पूंजी जारी करने से बैंकों को वृद्धि में मदद मिलती है, नियामक मानकों को पूरा किया जाता है और सरकारी राजकोष पर दबाव कम होता है. बैंकों को न्यूनतम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी बनाए रखना भी आवश्यक है.

चौधरी ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSE) नीति के पीछे की वजह समझाई

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSE) नीति के अनुसार, उन्होंने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों, जिनमें बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं, के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय PSEs के संबंध में नीति आयोग सिफ़ारिशें करेगा. इन सिफ़ारिशों पर विचार किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि संबंधित केंद्रीय PSEs सरकारी नियंत्रण में बनाए रखें जाएँ, निजीकरण के लिए विचार किए जाएँ, विलय किए जाएँ या किसी अन्य PSE के साथ सहायक कंपनी (subsidiarisation) के रूप में गठित किए जाएँ. इन सभी निर्णयों को सरकार द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से अंतिम मंजूरी दी जाएगी.

