यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में भारी बारिश के चलते 17 ट्रेनें रद्द, कई के रूट में बदलाव, चेक करें लिस्ट

Trains Cancels List: रद्द की गई ट्रेनों में चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, अमृतसर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस और चंडीगढ़ से अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस शामिल हैं.

Trains Diverts List: डायवर्ट की गई ट्रेनों में अमृतसर एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल से अमृतसर एक्सप्रेस और दौलतपुर चौक एक्सप्रेस शामिल हैं. (प्रतिकात्मक फोटो/IE File Photo)

Trains Cancelled: यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. देश के इन हिस्सों में हुई भारी कारण के कारण 17 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं. उत्तर रेलवे ने रविवार, 9 जुलाई को घोषणा की कि उसने भारी बारिश के कारण लगभग 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और लगभग 12 अन्य रूटों पर चलने वाली ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है. रेलवे की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, भारी बारिश से जलजमाव के कारण कई जगहों पर यातायात निलंबित कर दिया गया है. जिन खंडों पर यातायात निलंबित किया गया है वे हैं – कीरतपुर साहिब से लेकर भरतगढ़ तक, नांगल डैम से लेकर आनंदपुर साहिब तक और नोगनवां अंबाला से लेकर न्यू मोरिंडा तक (Noganwan -Ambala to New Morinda). उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने बताया कि लगातार बारिश के कारण दिल्ली क्षेत्र से ट्रेनों को सुरक्षित चलाने के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि पटरियों से पानी निकालने के लिए दिल्ली-सब्जी मंडी क्षेत्र और स्टेशन के प्रशिक्षण योग्य क्षेत्र में कई पंप चलाए जा रहे हैं. हालांकि दिल्ली क्षेत्र में ट्रेनें अभी भी सामान्य हैं. Alsor Read: तेल कंपनियों के घाटे की हो चुकी है भरपाई! क्रूड में नरमी के बीच जारी हुए पेट्रोल-डीजल के रेट ये ट्रेनें की गई रद्द, इनके रूट बदले रद्द की गई ट्रेनों में चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, अमृतसर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस और चंडीगढ़ से अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस शामिल हैं. डायवर्ट की गई ट्रेनों में अमृतसर एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल से अमृतसर एक्सप्रेस और दौलतपुर चौक एक्सप्रेस शामिल हैं. उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का कहर जारी बीते वीकेंड के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई. भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई. इस बीच, दिल्ली में यमुना सहित उत्तरी राज्यों में अधिकांश नदियां उफान पर हैं. मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 40 सालों में एक दिन में सबसे अधिक बारिश हुई, जिससे सड़कें और अंडरपास जलमग्न हो गए. राजधानी के कुछ इलाकों में बारिश का पानी दुकानों और घरों में भी घुस गया.