Nuh: अदालत ने नूंह में बुलडोजर अभियान पर रोक लगाई, गुरुग्राम में अज्ञात लोगों ने मजार को बनाया निशाना

जस्टिस जी एस संधावालिया की अदालत ने नूंह में तोड़फोड़ कार्रवाई का स्वत: संज्ञान लिया और हरियाणा सरकार को डिमॉलिशन अभियान रोकने का निर्देश दिया.

Nuh Bulldozer Demolish: पिछले हफ्ते सांप्रदायिक झड़पों के बाद नूंह में प्रशासन ‘‘अवैध रूप से बने’’ इमारतों पर बुलडोजर चला रहा था. (PTI Photo)