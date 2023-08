OMG 2 BO Collection Day1: ओपनिंग डे पर ही सनी देओल से पिछड़े अक्षय, ओएमजी 2 ने पहले दिन कमाए इतने रुपये

OMG 2 Opening Day Collection: ओपनिंग डे पर फिल्म OMG 2 ने 9.5 करोड़ रुपये की कमाई (अनुमानित आंकड़ा) की. वहीं सनी देओल की गदर 2 ने 40 करोड़ से शुरूआत की है.

साल 2012 में आई फिल्म OMG के सीक्वल में अक्षय के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी पर्दे पर जलवा बिखरते नजर आ रहे हैं.

OMG 2 Box Office Collection Day 1: बालीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 (OMG 2) और सनी देओल की गदर 2 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई. पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में सनी देओल से अक्षय कुमार पीछे हो गए. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक ओपनिंग डे पर फिल्म OMG 2 ने 9.5 करोड़ रुपये की कमाई (अनुमानित आंकड़ा) की. वहीं गदर 2 ने 40 करोड़ से शुरूआत की है. साल 2012 में आई फिल्म OMG के सीक्वल में अक्षय के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी पर्दे पर जलवा बिखरते नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार की लेटेस्ट फिल्म को पूरे देश में हिंदी में 37.53 फीसदी ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं सनी देओल की गदर 2 ने रिलीज के पहले दिन 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की. इसकी तुलना में OMG 2 की ऑक्यूपेंसी हिंदी भाषी इलाकों में बहुत कम है. अमित राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म OMG 2 में अक्षय को भगवान शिव के दूत के रूप में दिखाया गया है जो कांति शरण मुद्गल नामक एक भक्त की मदद करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं. प्रीक्वेल के कांतिलाल के उलट इस किरदार की ईश्वर में अत्यधिक आस्था है. Also Read: गदर 2 ने आदिपुरुष को पछाड़ा, पहले दिन कमाए 40 करोड़, ओपनिंग डे कलेक्शन में बनी साल की दूसरी बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में इन फिल्मों से है टक्कर शानदार होते हुए भी, फिल्म ओएमजी 2 के शुरुआती आंकड़े उतने बुरे नहीं हैं, जितने इस साल की शुरुआत में आई अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी (Selfiee) ने ओपनिंग डे पर 2.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. OMG 2 को बॉक्स ऑफिस पर उत्तर भारत में सनी देओल की फिल्म गदर 2 (Gadar 2) और दक्षिण में रजनीकांत की फिल्म जेलर (Jailer) और चिरंजीवी की भोला शंकर (Bholaa Shankar) से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. करण जौहर के डायरेक्शन में बनी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) रिलीज के बाद तीसरे हफ्ते में प्रवेश करते हुए अभी भी सिनेमाघरों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है. यह फिल्म धर्मेंद्र (Dharmendra) और शाबाना आजमी (Shabana Azmi) के रोमांस सीन की वजह से काफी चर्चें में आई. अक्षय कुमार व्यावसायिक तौर पर ख़राब प्रदर्शन करने वालों की सीरीज से बाहर आ रहे हैं. इस साल फिल्म सेल्फी से पहले उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज (Samrat Prithviraj), बच्चन पांडे (Bachchhan Paandey), रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) और राम सेतु (Ram Setu) जैसी फ्लॉप फिल्मों में अभिनय किया. क्या कहते हैं समीक्षक? इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने ओएमजी 2 की अपनी समीक्षा में लिखा है कि “फिल्म अपने इरादे से कभी नहीं डगमगाती है, अपने हंसी-मजाक वाले हास्य लहजे में वर्जित विषयों को शामिल करती है, और इसके लिए यह देवताओं को शामिल करती है, जो एक है शानदार चाल: आप उन्हें अपने पक्ष में कर लें, आप किसी भी चीज से बच सकते हैं, यहां तक ​​कि ऐसी चीजें भी जिन्हें आमतौर पर ‘अश्लील’ (वल्गर) समझा जाएगा.