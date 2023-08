OMG 2 BO Collection Day2: 24 करोड़ के पार पहुंचा ओ माई गॉड 2 का कलेक्शन, दूसरे दिन 40% बढ़ी कमाई

OMG 2 Box Office Collection Day2: बालीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay KUmar) की फिल्म ओएमजी 2 (OMG 2) की कमाई में रिलीज के दूसरे दिन 40 फीसदी उछाल दर्ज की गई है. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक फिल्म OMG2 ने शनिवार को 14.5 करोड़ रुपये कमाए. ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 10.26 करोड़ की कमाई की. रिलीज के बाद दो दिन में अक्षय कुमार की फिल्म ने कुल 24.76 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. सिनेमाघरों में इसी साथ रिलीज हुई सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. नॉन हिंदी इलाकों के थियेटर में भी उमड़ रही भीड़ फिल्म OMG 2 में महादेव के दूत के रुप में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) और यामी गौतम (Yami Gautam) भी पर्दे पर नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के लिए हिंदी भाषी इलाकों के सिनेमाघरों में शनिवार को कुल 57.91 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. जिसमें सबसे अधिक योगदान रात के शो का रहा, उसके बाद शाम, दोपहर और सुबह के शो का स्थान रहा. एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ओएमजी 2 को देखने के लिए हिंदी भाषी इलाकों के अलावा महाराष्ट्र और चेन्नई के सिनेमाघरों में भी भारी भीड़ उमड़ी. Also Read: Gadar 2 BO Collection Day2: गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी, देश के भीतर दो दिन में 83.10 करोड़ कमाए सिनेमाघरों में इन फिल्मों से है टक्कर अक्षय कुमार की ओएमजी 2 को उत्तर में सनी देओल (Sunny Deol) के गदर 2 (Gadar 2), दक्षिण भारत में रजनीकांत (Rajinikanth) के जेलर (Jailer) और चिरंजीवी (Chiranjeevi) के भोला शंकर (Bholaa Shankar) का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा लगातार तीसरे हफ्ते सिनेमाघरों में बेहतर परफार्म कर रही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) की चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है. अमित राय के डायरेक्शन में बनी ओएमजी 2 में अक्षय को भगवान शिव के दूत के रूप में दिखाया गया है, जो कांति शरण मुद्गल नामक भक्त पंकज त्रिपाठी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं.